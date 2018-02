"Envoyé spécial" du jeudi 8 février 2018

L’équipe d'"Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

Au sommaire

C’est l’histoire d’un incroyable sauvetage. Tout commence il y a deux semaines par un exploit retentissant. Elisabeth Revol, Drômoise de 37 ans, devient la première femme à gravir "la montagne tueuse", le Nanga Parbat, 8 126 mètres, neuvième plus haut sommet du monde.

Mais l’euphorie est de courte durée… La descente se transforme en enfer de froid et de glace. Son compagnon de cordée, l’expérimenté Tomasz Mackiewicz, 43 ans, est à bout de forces. "Tomek" perd la vue et respire de plus en plus mal. Coincés à plus de 7 000 mètres d’altitude, Elisabeth et Tomek lancent un SOS.

La suite, c’est une course contre la montre. Deux alpinistes polonais, parmi les meilleurs du monde, se déroutent de leur ascension du K2 pour leur porter secours. Ils partent à l’assaut du Nanga Parbat, de nuit, sans oxygène. En un temps record, ils retrouvent Elisabeth, exténuée, blessée aux pieds et aux mains. Mais Tomek, qui ne pouvait plus bouger, lui, est resté là-haut… Pour la première fois avec les images inédites de cette ascension, Elisabeth Revol et ceux qui l’ont secourue racontent, pour "Envoyé spécial", ce sauvetage dramatique.

Un reportage d'Elise Menand, Guillaume Michel, Marie Drouet et Nils Montel.

C’est le rêve de milliers de propriétaires : une maison écolo, économe en énergie, bâtie avec des matériaux durables, dans un quartier riche en espaces verts, jardins partagés, voies piétonnes et pistes cyclables...

Depuis une dizaine d’années, les écoquartiers fleurissent partout en France. Ces nouveaux quartiers, censés être exemplaires en matière de protection de l’environnement, font aussi les beaux jours des industriels du bâtiment et des promoteurs immobiliers, en créant de nouveaux marchés pour la construction.

Mais derrière l’objectif affiché, ces quartiers modèles révèlent parfois une tout autre réalité. Malfaçons, matériaux de mauvaise qualité ou, pire, isolation défaillante qui transforme les habitations en véritables passoires thermiques… De nombreux écoquartiers sont loin de tenir leurs promesses.

Plus grave, beaucoup sont même construits sur d’anciennes friches industrielles polluées. Et les habitants priés d’éviter d’utiliser le jardin potager collectif ! Quand l’idéal de la maison durable se transforme en cauchemar… Enquête sur les dessous de l’habitat écologique.

Une enquête de Laurent Dy, Mathieu Mouraud, Robin Braquet.

C’est un document exceptionnel, tourné dans un pays où aucune caméra ne peut plus pénétrer. Ahmed a 11 ans, Rima 8 ans, et Youssef 9 ans. Depuis trois ans, ils vivent sous les bombardements quotidiens de l’aviation saoudienne.

La réalisatrice yéménite Khadija Al-Salami a confié sa caméra à Ahmed, Rima et Youssef. Cette guerre oubliée, ce sont eux qui vont la raconter. Ils partent à la rencontre de leurs copains d’école, recueillent les témoignages des enfants blessés à l’hôpital et de ceux qui ont perdu leurs parents dans les bombardements.

Avec leur candeur d’enfant, ils interrogent aussi des adultes — une peintre, un chanteur de rap, une mannequin devenue "Miss Guerre" sur les réseaux sociaux… — et leur demandent d’envoyer un message à ceux qu’ils pensent seuls capables de stopper la guerre : les pays de l’Union européenne.

Construit comme un conte, sans images de violence, ce reportage bouleversant montre la cruelle réalité de la guerre à travers le regard des enfants, et l’incroyable espoir qu’ils placent en l’Europe pour mettre fin au conflit.

Un reportage de Khadija Al-Salami.

