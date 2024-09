"Envoyé spécial" du jeudi 26 septembre 2024

Au sommaire cette semaine : "L’eau minérale en eaux troubles", "Vie chère : colère sous les tropiques", "Israël : les fantômes de Nir Oz", "Les destins brisés de Gaza".

L’eau minérale en eaux troubles

Ces derniers mois, l’industrie de l’eau minérale a été fortement secouée par une série de scandales et de révélations. Sources polluées, prélèvement illégal de l’eau, soupçons de tromperie et de fraude à grande échelle.

Pour les Français, qui consomment chaque année 9 milliards de bouteilles d’eau, la confiance s’est évaporée. Alors, peut-on encore boire de l’eau minérale ?

Un reportage d'Emilie Lambin, Anthony Delarbre, Mathieu Martinière, Jérôme Prouvost et Lotfi Douidi / Kraken.

Vie chère : colère sous les tropiques

Depuis trois semaines, la Martinique traverse un mouvement social d’ampleur contre la vie chère, avec des prix 40% plus élevés que dans l'Hexagone, selon l’Insee. Des violences et dégradations ont éclaté à Fort-de-France et dans plusieurs autres communes, en marge des manifestations et blocages.

"Envoyé spécial" est allé à la rencontre des Martiniquais qui subissent cette hausse des prix, mais aussi des leaders de ce mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux, en marge des syndicats traditionnels. Au cœur des revendications : le système économique insulaire et la concentration de la grande distribution entre les mains de ceux que les Martiniquais appellent les "Békés", les descendants des colons.

Un reportage de Laura Orosemane, Laurent Desbois et Harold Horocks.

Israël : les fantômes de Nir Oz

Un an après l’attaque terroriste du 7 octobre, les équipes d’"Envoyé spécial" sont retournées en Israël et ont posé leurs caméras au kibboutz de Nir Oz. Plus d’un habitant sur quatre y a été tué ou kidnappé.

Que sont devenus les survivants ? Comment continuer à vivre alors que certains de leurs proches ou de leurs voisins restent aujourd’hui en captivité ? A travers les témoignages d’anciens otages et de familles endeuillées, plongée au cœur d’un kibboutz traumatisé et d’une contestation qui prend de l’ampleur.

Un reportage de Clément Le Goff, Guillaume Le Goff et Raynald Lellouche.

Les destins brisés de Gaza

Depuis le début de la guerre, le Qatar a évacué près de 2 200 Palestiniens : des blessés et leurs proches qui ont réussi à fuir la bande de Gaza. En majorité des femmes et des enfants aux corps et aux destins brisés par la guerre.

Parmi eux, Myriam, 7 ans, Houdeyfa, 11 ans, et leur mère Shaïma, gravement blessée aux jambes après le bombardement de leur maison à Rafah, mais aussi Mahmoud, 9 ans, qui a perdu ses deux bras lors d’un tir de missile. Malgré le drame qu’ils ont vécu, ils retrouvent ici une vie presque normale : une maison, des soins médicaux et le retour à l’école. Peu à peu, ils reviennent à la vie, à 1 800 kilomètres de chez eux, sans jamais oublier que là-bas, à Gaza, la guerre continue.

Un reportage d'Anaïs Bard, Baptiste Laigle, Julie Martin et Marielle Krouk.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur X avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".