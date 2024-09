Le 12 février 2024, quand l'armée israélienne bombarde son quartier de Rafah, Shaïma se retrouve blessée sous les décombres. Son bébé à naître, deux de ses enfants et son mari sont morts. Dans cet extrait d'"Envoyé spécial", elle raconte cette nuit d’horreur.

Le vendredi soir, la famille était réunie autour d'un makloub, un plat typique palestinien, se souvient Shaïma devant une photo de ce dernier repas pris tous ensemble. Le dimanche suivant, son quartier de Rafah a été bombardé par l'armée israélienne, et sa maison s'est effondrée. C'était le 12 février 2024. Cette nuit-là, cette maman a perdu deux enfants, le bébé qu'elle portait, et son mari. Elle-même a été gravement blessée aux jambes.

Avec sa belle-sœur et deux de ses enfants survivants, Shaïma a pu fuir vers l'Egypte avant que la frontière ne soit fermée. Puis le Qatar les a évacués avec d'autres blessés graves. Depuis l'hôpital de Doha, où elle a dû subir une cinquantaine d'opérations, la jeune femme de 33 ans raconte cette nuit d'horreur. Un récit qu’elle fait avec pudeur et une certaine distance, car pour ne pas s'effondrer, en public, cette mère de famille verrouille ses émotions. "Quand j'ai entendu la voix de Houdeyfa, j'ai été rassurée, je me suis dit 'Il est vivant'. Je n'ai pas entendu Jinan, Muhammad et mon mari, j'ai compris qu'ils étaient tous morts. J'étais sous les débris, mon pied me brûlait et il était en sang."

Les frappes israéliennes du 12 février à Rafah ont fait une centaine de morts

Dans son téléphone, Shaïma a conservé les images de ce drame : le missile qui s’est abattu sur sa maison, son fils Houdeyfa, 11 ans, que l'on sort ensanglanté des décombres, et le corps de sa jumelle Jinan, resté accrochée au mur de la maison, terriblement mutilé. Alors que la grossesse de Shaïma était presque à terme, un éclat d'obus lui a perforé le ventre, tranchant le cordon ombilical. Le bébé qu'elle portait était mort-né quand elle a accouché, deux jours plus tard. Muhammad, 16 ans, son aîné, n'a pas survécu non plus.

Houdeyfa, lui, a failli perdre la vue à la suite de ses blessures, mais par chance, son visage est aujourd'hui intact. Et sa petite sœur Myriam, 7 ans, n'était pas à la maison lorsque l'attaque a eu lieu. Depuis, les deux enfants ne veulent plus dormir sans leur mère. Dans sa chambre d'hôpital, ils vivent serrés les uns contre les autres.

