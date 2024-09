Vidéo Les enfants brisés de Gaza Durée de la vidéo : 22 min Envoyé spécial. Les enfants brisés de Gaza Les enfants brisés de Gaza (ENVOYE SPECIAL / FRANCE 2) Article rédigé par France 2 France Télévisions Envoyé spécial France 2

Evacués et recueillis par le Qatar, des blessés palestiniens et leurs proches, surtout des femmes et des enfants, ont réussi à fuir la bande de Gaza. Que deviennent-ils ?

Depuis le début de la guerre, le Qatar a évacué près de 2 200 Palestiniens : des blessés et leurs proches qui ont réussi à fuir la bande de Gaza. En majorité des femmes et des enfants aux corps et aux destins brisés par la guerre. Un difficile retour à la vie Parmi eux, Myriam, 7 ans, Houdeyfa, 11 ans, et leur mère Shaïma, gravement blessée aux jambes après le bombardement de leur maison à Rafah, mais aussi Mahmoud, 9 ans, qui a perdu ses deux bras lors d’un tir de missile. Malgré le drame qu’ils ont vécu, ils retrouvent ici une vie presque normale : une maison, des soins médicaux et le retour à l’école. Peu à peu, ils reviennent à la vie, à 1 800 kilomètres de chez eux, sans jamais oublier que là-bas, à Gaza, la guerre continue. Un reportage d'Anaïs Bard, Baptiste Laigle, Julie Martin et Marielle Krouk, diffusé dans "Envoyé spécial" le 26 septembre 2024. > Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".