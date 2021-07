Baccalauréat : Jean-Michel Blanquer veut un contrôle continu "plus souple" dès la rentrée, sans évaluations communes

Sans toucher à la répartition entre épreuves terminales (60%) et contrôle continu (40%), le but de ces changements est de passer "d'une logique d'évaluation commune (au sein des 40%) à une logique de contrôle continu plein et entier", défend le ministère.