Carte Sécheresse : votre département est-il concerné par des restrictions d'eau ?

Alors que l'été 2023 approche, de nombreuses préfectures ont déjà pris des mesures de limitations de l'usage de l'eau. Consultez notre carte et notre moteur de recherche, régulièrement mis à jour, pour voir si votre département fait l'objet d'un arrêté préfectoral.

Après un hiver particulièrement sec, les inquiétudes pour l'été 2023 augmentent dans l'Hexagone. Le niveau des nappes phréatiques est particulièrement bas, et une trentaine de départements présentaient un risque de sécheresse très probable à la mi-mai. Les pluies survenues çà et là depuis le printemps ne suffiront probablement pas à inverser la situation.

>> Sécheresse : suivez en temps réel le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau en France

Localement, les services des préfectures scrutent l'état de la ressource en eau, qu'elle soit dans les nappes, les rivières ou les ruisseaux. Et de plus en plus de départements ont recours à un outil phare : les arrêtés de restrictions d'eau. Décidés par les préfets en concertation avec les principaux acteurs locaux, ils concernent un périmètre et une durée déterminée.

Ils sont gradués en fonction de la gravité de la situation. Le niveau de vigilance ne consiste qu'en une incitation à économiser l'eau. Les seuils d'alerte et d'alerte renforcée impliquent, eux, des restrictions de prélèvements d'eau, qu'ils concernent des usages agricoles ou domestiques (arrosage de jardin, lavage de voitures, etc). Dans les zones classées en crise, tout prélèvement en eau non prioritaire est interdit.

En attendant la mise en ligne du fameux "Ecowatt de l'eau", initialement promis par Emmanuel Macron pour "début mai", franceinfo vous propose de suivre au jour le jour le sujet. Votre département est-il concerné par des restrictions ? Dans quelle zone ? Survolez ou zoomer dans la carte ci-dessous pour connaître les arrêtés actuellement en vigueur.

Vous pouvez également consulter ces informations dans notre moteur de recherche. Tapez le nom ou le numéro de votre département pour connaître la liste des arrêtés en vigueur près de chez vous.