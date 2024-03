Comme chaque année, l’Education nationale publie les indicateurs de résultats des lycées, basés sur les données de l'année scolaire 2022-2023. Pour vous permettre de trouver les meilleurs établissements selon les critères qui vous importent dans votre commune ou votre département, nous avons choisi d’afficher les trois indicateurs suivants : le taux de réussite au baccalauréat, le taux de mentions et le taux d'accès des élèves de seconde au baccalauréat. La combinaison de ces indicateurs permet d’appréhender la capacité d’un lycée à accompagner les élèves jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Chacun de ces critères est enrichi d’un taux de "valeur ajoutée" qui informe sur la capacité du lycée à surpasser les attentes en fonction du profil initial de ses élèves, au regard de leur origine sociale ou de leurs notes au brevet. Le tableau ci-dessous vous permet de filtrer les indicateurs de votre choix et d’en déduire ainsi votre classement des meilleurs établissements, selon vos propres critères.

Les indicateurs de résultats des collèges et des lycées sont publiés annuellement par l'Education nationale. Ils comprennent les taux suivants : réussite au baccalauréat, accès des élèves de seconde au baccalauréat et mentions au baccalauréat. Ils sont accompagnés, pour chaque critère, d’un indicateur de la "valeur ajoutée", qui évalue la différence entre les résultats obtenus par un lycée et ceux qui étaient attendus, en prenant en compte les caractéristiques scolaires et sociodémographiques des élèves à leur entrée dans l’établissement. En effet, un taux de réussite au bac élevé peut résulter des qualités initiales des élèves ou de l'efficacité de l'établissement à développer les compétences des lycéens moins favorisés. Ces indicateurs de valeur ajoutée (Ival), établis à partir des résultats des examens et des données de scolarité, tentent d’offrir un diagnostic plus approfondi de la réussite scolaire, dépassant les simples taux de réussite.

Questions les plus fréquentes

Pourquoi ne trouve-t-on pas un classement des lycées sur franceinfo ?

Les classements des lycées publiés chaque année reposent sur un calcul complexe qui pondère plus ou moins chacun des critères. Franceinfo choisit de ne pas proposer de palmarès qui impose d'accorder davantage d'importance à l'un ou l'autre des indicateurs. Nous préférons donner accès à tous les chiffres et offrir la possibilité aux parents et aux élèves de faire le tri entre les établissements en fonction de leurs propres priorités.

Comment interpréter ces critères pour choisir le meilleur lycée ?

Le seul taux de réussite au bac ne permet pas de se faire une idée sur la performance d’un lycée. Sélectionner d’autres critères permet d'avoir une vision plus complète des résultats des établissements. Considérez les performances spécifiques liées à vos objectifs pour prendre votre décision : visez-vous une mention ? Privilégiez-vous l'accompagnement des élèves ? Ces indicateurs de résultats ne donnent, en revanche, pas d’appréciation d’ensemble sur la qualité globale d’un établissement, notamment en ce qui concerne le bien-être des élèves, la place consacrée aux activités sportives et culturelles ou encore la qualité des infrastructures.

Tous les lycées figurent-ils dans la liste ?

Les lycées privés hors contrat et les lycées qui offrent un cycle de formation incomplet, par exemple s’ils n’ont aucune classe de seconde mais uniquement des classes de première et de terminale, ne sont pas pris en compte par les Ival. Sont également absents les lycées qui présentent moins de 20 élèves au baccalauréat en filière générale et technologique, et moins de 10 élèves dans le professionnel.