Bac 2024 : découvrez les premiers résultats, académie par académie, grâce à notre moteur de recherche

C'est le grand jour pour les 730 000 candidats au baccalauréat. Les lycéens de terminale des filières générale, technologique et professionnelle ont commencé à découvrir lundi 8 juillet leurs résultats au bac, après une session 2024 marquée par le renvoi des épreuves de spécialité en juin.

Les académies de La Réunion, Aix-Marseille, Strasbourg et Reims ont ouvert le bal de la publication des résultats à 12 heures, avant Paris, Créteil et Versailles attendus à 13 heures. Doivent suivre Amiens et Lille à 13h30. A 14 heures, sont attendues les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, de Corse, Dijon, Grenoble et Lyon. Viennent ensuite Montpellier, Nice, Toulouse, Caen et Rouen à 14h30. Enfin, Bordeaux, Limoges, Nantes, Poitiers et Rennes doivent publier leur verdict à 15 heures.

Les résultats officiels, issus des données du ministère de l'Education nationale, seront disponibles sur les panneaux d'affichage dans la cour des établissements et en ligne, notamment sur franceinfo.fr.

Le rattrapage organisé jusqu'au 11 juillet

Pour les élèves qui n'auront pas leur bac, les épreuves de rattrapage du baccalauréat général et technologique se dérouleront jusqu'au jeudi 11 juillet.



Pour cette édition du bac, 728 164 candidats sont inscrits, dont plus de la moitié pour le bac général (392 145 élèves), contre 184 795 pour le bac professionnel et 151 224 pour le bac technologique. Cette année, la postulante la plus jeune, inscrite en candidate libre dans l'académie de Strasbourg, est âgée de neuf ans, et le candidat le plus âgé a 76 ans.