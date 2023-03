Infographies Climat : fait-il chaud ou froid pour la saison ? Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies

TEMPÉRATURE MOYENNE Aujourd’hui ÉCART À LA TEMPÉRATURE MOYENNE DE RÉFÉRENCE (1971-2000) Aujourd’hui ÉVOLUTION DES ÉCARTS Depuis 1971 Valeurs journalières Evolution annuelle Source : Météo France

Si le réchauffement climatique était un film, la météo en serait l'une de ses scènes. En France, la température a déjà grimpé de 1,7°C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900), selon les derniers calculs de Météo France et du CNRS publiés en 2022. Ce phénomène résulte des émissions de gaz à effet de serre, générées par les activités humaines. Et la hausse pourrait atteindre +3,8°C d'ici à 2100, dans le cas d'un scénario dit "modéré", qui correspond aux politiques publiques actuelles.

Pour remettre la météo quotidienne dans ce contexte d'un climat qui change vite et fortement, franceinfo vous propose un tableau de bord inédit, mis à jour en collaboration avec Météo France. Chaque jour, vous pouvez consulter l'écart de la température moyenne en France métropolitaine avec celle de la période 1971-2000*. Cet indicateur national est calculé à l'aide des références officielles établies par Météo France à partir de 30 stations représentatives du climat de l'Hexagone et de la Corse.

Ecarts à la moyenne aujourd'hui dans 30 stations de France métropolitaine ← Plus froid Plus chaud → Station Ecart à la moyenne aujourd'hui Nombre de jours plus chauds / plus froids que la moyenne sur 1 an Faites défiler le tableau pour explorer les 30 stations mesurées Source : Météo France

Un climat qui se réchauffe se caractérise par un excès de jours anormalement chauds et un déficit de jours anormalement froids. Désormais, une grande majorité des journées sont plus chaudes, voire beaucoup plus chaudes, que celles observées en France il y a une ou deux générations à peine. Ces dix dernières années, les températures ont été plus chaudes les deux tiers du temps (244 jours sur 365 en moyenne). L'année 2022 constitue un record, avec plus de 80% de journées plus chaudes par rapport aux températures de référence sur la période 1971-2000. Franceinfo vous propose de visualiser ce phénomène, de plus en plus fréquent, sur les 365 derniers jours.

Ecarts à la moyenne des températures journalières depuis un an, en France métropolitaine ● Plus chaud ● Plus froid Source : Météo France

Ces dernières décennies, les écarts de températures se sont accentués à la hausse dans notre pays. C'est ce que montrent les "warming stripes", ces graphiques en bandes colorées, mis au point par le climatologue anglais Ed Hawkins, et que franceinfo a adaptés pour la France. En bleu, sont représentées les années plus froides que la référence 1971-2000 ; en rouge, les années plus chaudes. La frise de 1971 à 2022 montre clairement un climat qui se réchauffe au niveau national et dans toutes les régions. De quoi porter un regard plus éclairé – mais aussi plus alarmiste – sur la météo que nous consultons tous les jours.

Evolution des écarts à la moyenne des températures annuelles depuis 1971, en France métropolitaine Station Ecart à la moyenne en 2022 Evolution de l’écart à la moyenne, chaque année entre 1971 et 2022 Faites défiler le tableau pour explorer les 30 stations mesurées Source : Météo France

*Méthodologie

Pourquoi avoir choisi la période 1971-2000 comme période de référence pour calculer les écarts de températures ?

Pour jauger les fluctuations de températures, les climatologues et les météorologues les comparent à des moyennes de référence. Ces moyennes sont communément appelées "normales de saison" et correspondent à des statistiques calculées sur des périodes traditionnellement de trente années. Le choix a été fait de retenir la période 1971-2000, car il s'agit d'une période au cours de laquelle l'influence humaine sur le climat a déjà commencé mais pouvait encore être "masquée" par les fluctuations spontanées du climat. C'est à partir des années 2000 que les effets de l'influence humaine se révèlent partout et à toutes les saisons.

Comment les températures affichées ont-elles été mesurées ?

Les valeurs du jour, actualisées quotidiennement, sont basées sur les prévisions faites la veille par Météo France. Cette utilisation de températures prévues peut impliquer des différences avec les températures moyennes réellement mesurées a posteriori. Mais celles-ci sont suffisamment faibles pour pouvoir se fier aux prévisions.

Quelles sont les 30 stations représentées sur la carte de France ?

Il s'agit des stations utilisées par Météo France pour le calcul de la température moyenne en France métropolitaine (aussi appelée indicateur thermique national). Elles sont réparties de manière homogènes afin de refléter le climat de l'Hexagone et de la Corse. On ne peut toutefois pas généraliser la température quotidienne d'une station à la région qui l'entoure. Par ailleurs, cet échantillon ne comprend pas les territoires d'outre-mer, qui ont leurs propres particularités (climats tropicaux, polaires...).

Pourquoi les températures n'ont-elles pas les mêmes couleurs sur tous les graphiques ?

L'échelle colorimétrique des graphiques varie selon les données qu'ils représentent, afin de permettre de distinguer les valeurs en tenant compte de leur distribution et de l'amplitude de leurs variations. La localisation peut aussi être prise en compte : ainsi dans le cas des "warming stripes", l'intervalle en degrés de la palette de couleurs – du bleu vers le rouge – est propre à chaque station.