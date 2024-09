Des centaines d'enfants abîmés par la guerre et qui ont pu fuir la bande de Gaza avec leurs proches ont trouvé refuge au Qatar. Dans l'ombre de la nuit, en banlieue de Doha, la capitale, Mahmoud, 9 ans, a raconté son histoire à "Envoyé spécial".

Quand la nuit tombe, la chaleur des rues de Doha s'est un peu atténuée. C'est le moment où sortent les petits blessés de Gaza, que le Qatar a évacués avec leurs proches. Depuis le début de la guerre, 2 500 Palestiniens qui ont réussi à fuir la bande de Gaza ont trouvé refuge dans l'émirat, et parmi eux, 2 000 sont logés dans un complexe immobilier en banlieue de sa capitale.

Mahmoud a 9 ans. Le petit garçon a perdu ses deux bras le 6 décembre 2023. Ce jour-là, il y avait des bombardements de l'armée israélienne. "On sortait de la maison, et on a été touchés par un missile zanana (du mot arabe qui signifie "bourdonnement", c'est le nom que les Gazaouis donnent aux drones). Et quand on était tous dehors, ils nous ont bombardés", raconte-t-il. Mahmoud est le seul de sa famille à avoir été touché.

"Arrêtez la guerre s'il vous plaît. Immédiatement !"

Très ému, un adulte interpelle l'équipe d'"Envoyé spécial" : c'est un médecin. Il était interne à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. "Quand l'armée a commencé son incursion et a entouré l'hôpital de tous les côtés, les cadavres étaient partout par terre, témoigne-t-il, encore bouleversé. J'ai dû creuser des trous avec mon équipe pour les enterrer, ces hommes et ces femmes. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Je ne peux pas oublier ça."

"Qu'est-ce qu'elle a fait à l'armée israélienne ? s'exclame-t-il en désignant une petite fille qui a perdu tous les membres de sa famille. Qu'ont fait tous ces enfants qui ont perdu un bras ou une jambe ? De quoi sont-ils coupables ? Je veux demander au monde entier : combien de morts ? Combien de gens doivent encore être tués ? Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Immédiatement !"

