Depuis trois semaines, la Martinique traverse un mouvement social d’ampleur contre la vie chère, avec des prix 40% plus élevés que dans l'Hexagone, selon l’Insee. Des violences et dégradations ont éclaté à Fort-de-France et dans plusieurs autres communes, en marge des manifestations et blocages.

La grande distribution aux mains des "Békés"

"Envoyé spécial" est allé à la rencontre des Martiniquais qui subissent cette hausse des prix, mais aussi des leaders de ce mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux, en marge des syndicats traditionnels. Au cœur des revendications : le système économique insulaire et la concentration de la grande distribution entre les mains de ceux que les Martiniquais appellent les "Békés", les descendants des colons.

