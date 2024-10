"Envoyé spécial" du jeudi 24 octobre 2024

Au sommaire cette semaine : "Les naufragés de la justice", et une page spéciale sur les élections américaines, avec "Kamala Harris, une femme à la Maison-Blanche" et "Trump : les hommes de l'ombre".

Les naufragés de la justice

La France juge-t-elle mal et trop lentement ? C’est la question que pose le père d’Estelle Mouzin, enlevée et assassinée par le tueur en série Michel Fourniret. Il attaque aujourd’hui l’Etat pour faute lourde. Après dix-sept ans de procédure et sept magistrats successifs, il lui a fallu attendre la huitième juge pour que la vérité sur la mort de sa fille éclate enfin. La justice a été si longue que Michel Fourniret est mort avant qu’il puisse y avoir procès. Eric Mouzin dénonce "l’incapacité à diriger l’enquête" des juges d’instruction qui se sont succédé, il pointe "l’activité superficielle des magistrats" et leur turn-over incessant.

"Envoyé spécial" est parti à la rencontre de ces naufragés de la procédure pénale, qui ne croient plus en la justice de leur pays. Parmi eux, 908 ont porté plainte contre l’Etat pour faute lourde en 2020, presque deux fois plus que l’année précédente. Des citoyens aux vies parfois broyées parce que des tribunaux auraient oublié de signifier des peines à des condamnés ou n’auraient pas vérifié si elles étaient exécutées. Des victimes qui voient l’espoir d’un procès s’évanouir parce que des magistrats auraient détruit par erreur des pièces à convictions ou tout simplement, parce qu’ils n’auraient pas fait leur travail… Corporatisme ? Peur d’abimer l’image de l’institution ? Pourquoi n’y a-t-il pas de sanction contre les magistrats défaillants ?

Découvrez le bouleversant combat de Sylvaine Grévin. Selon elle, les juges en charge de l’enquête vite menée et vite refermée sur la mort de sa sœur devraient rendre des comptes. Elle a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, seul habilité à sanctionner des magistrats. Obtiendra-t-elle de gain de cause ? En seize ans… le CSM n’a prononcé qu’un simple blâme.

Un reportage de Julie Pellet / Studiofact.

ELECTIONS AMERICAINES

Juste avant les élections aux Etats-Unis, le 5 novembre, "Envoyé spécial" propose également une grande page américaine.

Qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche ? "Envoyé spécial" a filmé les coulisses de cette campagne électorale américaine qui va changer le visage des Etats-Unis. Qui est vraiment Kamala Harris ? Qu’est-ce qui, dans son parcours depuis l’enfance, permet de deviner la présidente qu’elle pourrait être ? Comment Donald Trump prépare-t-il son retour ? Qui sont les nouveaux soutiens de l’ancien président et en quoi consiste leur "Projet 2025" pour transformer la démocratie américaine ?

Kamala Harris, une femme à la Maison-Blanche

Elle a surgi dans la campagne présidentielle américaine moins de quatre mois avant l’élection. A 60 ans, Kamala Harris a l’habitude des coups d’éclat. Fille d’immigrés, elle a été la première femme et la première Afro-Américaine procureure de San Francisco, puis procureure générale de Californie, avant de se lancer en politique et de devenir, en 2020, la première vice-présidente des Etats-Unis. Sa mère lui répétait : "Tu seras sans doute la première à faire beaucoup de choses, mais assure-toi de ne pas être la dernière." Elle en a fait sa devise.

"Envoyé spécial" est parti sur les traces de celle qui sera peut-être la première présidente américaine de l’Histoire, de sa Californie natale à Washington, à la rencontre de ses amis, d’anciens collègues, et de celles et ceux dont elle a changé la vie à travers ses engagements politiques en faveur des minorités.

Un reportage d’Alice Gauvin, Sarah Lerch, Marion Gualandi et Benoît Sauvage.

Trump : les hommes de l'ombre

Un second mandat de Donald Trump pourrait s’avérer beaucoup plus radical que le premier. L’aile droite conservatrice a son plan de bataille, le "Projet 2025" développé par le think tank Heritage Foundation. Une fondation qui gagne en importance auprès du candidat républicain, notamment sur les questions de l’immigration et de l’avortement.

Hommes politiques, influenceurs, conseillers spirituels, qui sont ceux qui aujourd’hui ont l’attention du candidat ? Et quelle serait leur influence en cas d’élection du candidat républicain ? Ils se montrent rarement, ne parlent pas aux médias mais seraient en charge du destin des Etats-Unis... Enquête sur ces hommes de l’ombre qui dessineraient la nouvelle Amérique de Donald Trump…

Un reportage de Sophie Przychodny, Sarah Andersen, Fanny Chauvin, Yves Schaefner et Harold Grenouilleau / Babel Press.

