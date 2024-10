"Envoyé spécial" du jeudi 17 octobre 2024

Au sommaire cette semaine : "La France malade de ses normes ?", "Désert médicaux : la voie roumaine", "Anjouan, le rêve de France".

La France malade de ses normes ?

En vingt ans, le Code de l’environnement a gonflé de 689%, celui du commerce de 365% et celui de la consommation de 333%. Agriculteurs, entreprises, citoyens… le ras-le-bol face à l’accumulation de règles est de plus en plus récurrent. La multiplication des réglementations impacte aussi les communes, parfois tenaillées entre des exigences contradictoires. C’est usant, pénible, mais aussi très coûteux : 3% notre PIB selon l'OCDE.

Chez Arcadès, à Châteauroux, l’entreprise a dû notamment externaliser le traitement des fiches de paie pour un coût de 12 000 euros par an. Et elle s’inquiète de devoir payer une taxe sur les cadeaux d’anniversaire offerts aux salariés, une tradition à laquelle tient le chef de la société. A Bourg-en-Bresse, la ville a dû dépenser 1 million d’euros de plus que prévu pour refaire les vestiaires du stade et respecter des normes toujours plus délirantes. "Envoyé spécial" s’est frotté à la bureaucratie pour démêler les causes de cette accumulation de normes. Les équipes ont ainsi pu assister à la conception d’une loi environnementale où les amendements menacent d'alourdir le projet initial. Elles ont aussi découvert des situations ubuesques où des administrations se renvoient la balle, au désespoir des administrés.

Déserts médicaux : la voie roumaine

Chaque année, près de 1 500 étudiants français prennent place sur les bancs des facultés de médecine roumaines. Ils s’installent dans la ville de Cluj-Napoca, en Transylvanie, ou dans celle de Iași, près de la frontière avec la Moldavie. Là-bas, pas de numerus clausus, mais des cours en français dispensés en petit groupe après une sélection sur dossier. Une voie de recours pour de plus en plus d’étudiants français découragés par notre système universitaire d’études de santé : trop compétitif, trop scolaire, trop fermé…Mais après six ans d’études, leur diplôme roumain reconnu partout en Europe en poche, c’est un nouveau parcours du combattant qui les attend pour passer le concours de l’internat dans l’Hexagone.

Pourtant, la France n’a jamais eu autant besoin d’eux pour faire face aux déserts médicaux. Six millions d’assurés sociaux n’ont pas de médecin traitant. Des départements comme la Nièvre ou l’Indre viennent même les "draguer" pour les inciter à s’installer en zone rurale. Des initiatives locales qui tranchent avec l’avis d’une partie de la communauté médicale qui, pendant longtemps, a reproché à ces étudiants de “payer” leur diplôme – 7 500 euros par an en moyenne. A quoi ressemblent ces formations à l’étranger ? Comment ces futurs médecins envisagent-ils leur avenir après six ans en Roumanie ? Est-ce l’une des solutions aux déserts médicaux ?

Anjouan, le rêve de France

Anjouan, l'île la plus pauvre de l'archipel des Comores, se trouve juste en face du 101e département français, l'île de Mayotte. Chaque année, ils sont des milliers à franchir clandestinement ce bras de mer pour rejoindre la France.

Quelle est cette île dans l’océan Indien que ses habitants cherchent à fuir ? Comment sont organisées les filières à Anjouan pour des passages clandestins parfois mortels ? Est-il possible de les contenir ? Les journalistes d'"Envoyé spécial" ont infiltré les filières de passeurs des Comores et se sont rendus à l'hôpital de l'île pour comprendre le désarroi de ses habitants.

