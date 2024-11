"Envoyé spécial" au cœur de l'élection américaine

Au sommaire : "Les Etats désunis d’Amérique", "Classe moyenne : le rêve américain ?", "Texas, le pays de l'or noir passe au vert", "Un peuple en armes", "Les repentis seront-ils la clef des élections américaines ?"

A l'occasion de l'élection américaine dans la nuit du 5 au 6 novembre, Anne-Sophie Lapix, Elise Lucet, Laurent Delahousse et Julien Arnaud accompagnent les téléspectateurs de France 2 lors d'une grande soirée de l'information, pour faire vivre cette élection et décrypter les enjeux de ce scrutin hors normes.

Elise Lucet et les reporters d’"Envoyé spécial" ont parcouru une vingtaine d’Etats à la rencontre de ces Américains dont le vote va peser sur l’avenir du monde : en Virginie à Norfolk, la plus grande base navale au monde, symbole de la puissance du gendarme de la planète, avec Loïc de La Mornais, ancien correspondant de France Télévisions aux Etats-Unis ; en Alabama et en Caroline du Nord, à la rencontre avec la classe moyenne qui incarne le rêve américain ; à la frontière du Mexique, où les polices fédérale et locale se déchirent sur la gestion des migrants ; dans un coin de l’Oregon qui rêve de sécession ; au Texas où l’or noir cède la place aux énergies vertes…

Enfin, un invité exceptionnel : l'acteur Robert De Niro, l'un des plus fervents opposants à Donald Trump. La star a accordé un long entretien à Elise Lucet dans son restaurant.

Les Etats désunis d’Amérique

Depuis quelques années, une nouvelle guerre de sécession a vu le jour aux Etats-Unis. A bas bruit, de nombreux Américains républicains ont décidé de quitter leurs Etats démocrates, ulcérés par des politiques qu’ils jugent "woke", pour aller vivre dans des Etats ultra-conservateurs. "Envoyé spécial" s’est rendu à Portland, dans l’Oregon, où le centre-ville se vide de ses habitants et entreprises.

Rencontre également avec ces habitants qui souhaitent déplacer la frontière entre l’Oregon (démocrate) et l’Idaho (républicain) pour ne plus subir des politiques qu’ils estiment trop progressistes. Enfin dans l’Idaho, devenu l’un des Etats américain dont la démographie a le plus augmenté ces dernières années, les nouveaux habitants vivent désormais entre eux et se montrent extrêmement méfiants sur ceux qui souhaitent venir s’installer.

Un reportage de Julien Duponchel, Guillaume Beaufils et Adrien Mellot.

Classe moyenne : le rêve américain ?

"Envoyé spécial" s’est rendu en Caroline du Nord au sein de familles de la classe moyenne américaine, une catégorie cruciale à chaque présidentielle. Cet Etat, véritable baromètre électoral, oscille d’une élection à l’autre. En 2020, il avait légèrement penché en faveur de Donald Trump. Qu’en sera-t-il cette année ?

La classe moyenne représente près de 40% de la population américaine. Ni pauvres ni riches, ces familles sont le socle de l’économie, travaillant dur pour maintenir un certain confort et garantir un avenir meilleur à leurs enfants. Avec des salaires qui font rêver vus de France — revenu moyen à 59 500 dollars par an, soit environ 4 500 euros brut par mois —, la réalité est pourtant plus nuancée. Les Américains font face à une inflation galopante et à des dépenses qui pèsent lourdement sur leurs budgets.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Swanny Thiébaut, Sarah Jung et Nathanaël Brun.

Texas, le pays de l'or noir passe au vert

C’est l’un des Etats les plus conservateurs des Etats-Unis, une région où le pétrole est roi et pourtant, le Texas abrite aussi l'un des plus grands parcs éoliens du monde. A Roscoe, petite ville de 1 200 habitants durement frappée par la crise économique, la prospérité est revenue grâce aux éoliennes. Wes Williams, fermier de coton et fervent partisan de Donald Trump, gagne entre 80 000 et 100 000 dollars par an grâce aux éoliennes installées sur ses terres.

Toute la ville s'est tournée vers l'énergie verte, mais pas vraiment pour des raisons écologiques. "Le vent, c'est de l'argent", résument les habitants. Lors du Festival du vent, un événement local, les Américains célèbrent cette énergie verte de manière paradoxale : avec une course de 4 x 4 ultra polluants dans la boue.

Un reportage de Lila Bellili, Mathieu Niewenglowski et Vincent Gobert.

Un peuple en armes

Un déluge de feu ininterrompu sur une colline d’Arizona. Mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, char d’assaut aux mains de civils : organisé chaque année, le Big Sandy Shoot est le plus grand festival d’armes de guerre de la planète. Une passion américaine pour les armes à feu mais aussi, selon leurs défenseurs, l’assurance que jamais personne n’osera un jour envahir les Etats-Unis.

Un reportage de Loïc de La Mornais et Michel Leray.

Les repentis seront-ils la clef des élections américaines ?

Il y a quelques années à peine, Rich Logis était, selon ses propres dires, un des plus fervents partisans de Donald Trump. Son métier, ses amis, ses discussions, sa vie entière était vouée au culte MAGA, "Make America Great Again". Le voilà aujourd’hui à la tête des "Républicains pour Harris" en Floride. Sur les propres terres de Donald Trump.

"Envoyé spécial" a suivi sa campagne et découvert son histoire, car il n’est pas le seul dans le pays à avoir basculé de l’autre côté. Ils seraient des milliers à douter ou prêts à changer de camp. Ces repentis sont sans doute une des clefs de ces élections, ceux que les démocrates espèrent séduire pour faire basculer les "swing states", ces Etats pivots qui pourraient être déterminants pour le résultat des élections. Et pour la première fois, toute une stratégie est mise en place par le camp Harris pour les récupérer.

Un reportage de Sophie Przychodny et Harold Grenouilleau / Babel Press.

