"Envoyé spécial" du jeudi 28 novembre 2024

Serial donneur

Le sperme, une denrée rare et convoitée. Il faut attendre en moyenne 15,5 mois en France pour bénéficier d’un don auprès d'une structure officielle, un Centre d'étude et de conservation du sperme (CECOS). Il manque 800 candidats donneurs chaque année pour satisfaire la demande de procréation médicalement assistée (PMA). Alors, pour aller plus vite, certaines femmes passent par un "marché noir du sperme", sur les réseaux sociaux. Avec ou sans rapport sexuel, elles obtiennent la précieuse semence, mais c’est illégal. "Envoyé spécial" a suivi Maddy, qui a déjà fait deux enfants grâce à un géniteur recruté sur Facebook. Elle raconte la simplicité avec laquelle elle a pu tomber enceinte.

Les journalistes ont aussi organisé une séance de don en caméra cachée. Dans un climat oppressant, le donneur multiplie les propositions de rapport sexuel. Certains de ces géniteurs sont des "serial donneurs". En France, le plus célèbre d’entre eux a 65 ans et donne toujours son sperme, alors que la limite est de 45 ans dans les CECOS. Et aux Pays-Bas, Jonathan Meijer, aurait 550 enfants ! Condamné par la justice, il témoigne d’une forme d’addiction. Pour les enfants, découvrir que l’on est né grâce à un don illégal est un choc. Sandrine mène l’enquête pour retrouver son géniteur. Elle est née d’un serial donneur clandestin dans un cabinet gynécologique, bien avant la révolution des réseaux sociaux.

La voiture nous rend-elle fous ?

C’est un drame qui a ému la France entière. A Paris, le 15 octobre dernier, un cycliste de 27 ans est mort écrasé par un automobiliste à la suite d'une banale altercation. Dans les grandes villes comme dans les campagnes, jamais la tension sur les routes n’a semblé aussi élevée.

Pour un refus de priorité, une place de parking, voire un simple signe de la main, les réactions violentes se multiplient. Mais comment expliquer ces comportements ? Pourquoi même les plus calmes d’entre nous semblent-ils parfois se métamorphoser au volant ? La voiture nous rend-elle fous ?

Titicaca, le lac meurt de soif

Le célèbre lac Titicaca est-il en train de disparaître ? Cette immense réserve d’eau douce, située à 3 800 mètres d’altitude entre le Pérou et la Bolivie, est à son plus bas niveau depuis soixante-dix ans. Ce berceau de la culture inca est confronté à une sécheresse sans précédent.

Pour les scientifiques, cette catastrophe est causée par le réchauffement climatique et un déficit inhabituel de précipitations que la déforestation de l’Amazonie accentue. Les Boliviens vivant aux abords du lac doivent également faire face à une pollution croissante des eaux et sont contraints d’émigrer en masse vers La Paz, la capitale. "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de ces Andins qui voient s’évaporer les eaux qui, jadis, leur apportaient la richesse.

