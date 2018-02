VIDEO. Al-Noud, 4 ans : "Un avion a bombardé notre maison. Et tué mon père, ma mère, mon oncle Mohamed, mes frères Rhad et Lith"

Peu d'images nous arrivent du Yémen, ravagé par la guerre et les bombardements d'une coalition de neuf pays arabes sous l'égide de l'Arabie saoudite. Dans ce reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 8 février, Ahmed, 11 ans, sa sœur Rina, 8 ans, et leur jeune neveu Youssef, 9 ans, parcourent Sanaa à la rencontre d'autres enfants victimes de ce conflit.

A la sortie de la ville, au milieu des figuiers de Barbarie, les enfants ont trouvé une petite fille assise sous un arbre, près d'un éboulis de pierres où l'on devine les restes d'une maison. C'est la ferme qu'elle habitait avec sa famille.

Al-Noud n'a que 4 ans. Quand on lui demande où est sa maison, elle désigne le tas de ruines derrière elle. Elle raconte : "Un avion a bombardé notre maison. Et tué mon père, ma mère, mon oncle Mohamed, mes frères Rhad et Lith. J’ai entendu mon père crier très fort : 'Nadia ! ' Il a crié longtemps : 'Nadia !'…"

Mille jours de conflit et plus de 9 000 morts

"Nadia, c'est ta mère ?" demande Ahmed. "Oui, répond la petite en serrant dans ses bras l'ours en peluche aussi grand qu'elle apporté par Rina. J’ai vu ma mère. Elle bougeait. Sa main était cassée." Quand ça s'est passé, Al Nod était à la place où les enfants l'interrogent, à la balançoire. "Je jouais, et la maison s'est effondrée. Il y avait de la fumée." Elle a entendu "un gros bruit". "Tu as fait quoi ?" veut savoir Ahmed. En réponse, la petite fille se bouche les oreilles.

Après mille jours de conflit et plus de 9 000 morts selon le dernier comptage de l'ONU, le Yémen continue de s'enfoncer dans la guerre, dans une quasi-indifférence. Plusieurs pays européens, dont la France, continuent de vendre des armes à l'Arabie saoudite…

Extrait d'une enquête de Khadija Al-Salami, à voir le 8 février dans "Envoyé spécial".