Coronavirus : l'article à lire pour tout comprendre au Covid-19 (et ne pas paniquer)

Depuis bientôt deux mois, la rédaction de franceinfo couvre les questions soulevées par ce nouveau coronavirus, et vous propose de retrouver l'ensemble de ses réponses dans un article.

Les jours passent et le décompte ne cesse d'augmenter. Quelque 1 412 cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus Covid-19 et 25 décès directement liés à la maladie ont été identifiés en France, a annoncé le ministère de la Santé lundi 9 mars.

En attendant le passage au stade 3 du plan de lutte contre les pandémies, les autorités françaises ont adopté une série de mesures visant à endiguer la propagation du virus, dont la plus spectaculaire est sans doute l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes.

Mais qu'est-ce vraiment que le coronavirus Covid-19 ? A quel point est-il dangereux ? Peut-on en guérir ? Et comment s'en protéger ? Depuis bientôt deux mois, la rédaction de franceinfo se penche sur ces questions, et vous propose aujourd'hui de retrouver l'ensemble de ses réponses dans un article.

Qu'est-ce que le coronavirus Covid-19 ?

Un temps baptisé 2019-nCoV, le Covid-19 est le dernier né d'une famille bien connue : les coronavirus. Entourés d'une capsule de protéines en forme de couronne ("corona" en latin), ces virus provoquent des infections des voies respiratoires et sont très courants chez certains animaux, tels que la chauve-souris et le dromadaire.

La plupart des coronavirus entraînent des rhumes ou des syndromes grippaux bénins, mais certains sont bien plus sérieux et peuvent provoquer des maladies comme le syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), qui a tué environ 800 personnes en 2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), apparu en 2012 et responsable de plus de 500 morts. Apparu au début de l'année dans la ville chinoise de Wuhan et déjà responsable de plus de 3 800 décès dans le monde, le Covid-19 fait malheureusement partie de la deuxième catégorie.

Quels sont les symptômes ?

L'une des principales difficultés soulevées par le Covid-19 est de le différencier d'une simple grippe saisonnière. La plupart des patients atteints font en effet état de maux de tête, de fatigue intense ou passagère, de toux, de fièvre ou d'insuffisance respiratoire. "J'ai commencé par avoir un rhume et de la toux, rapportait ainsi à franceinfo un médecin atteint par le virus. Au début, je n'ai même pas pensé à la grippe, je pensais plutôt à un rhino-virus. Il y avait aussi la fatigue, la perte d'odorat, du goût… En vérité, si je n'avais pas entendu parler du coronavirus, jamais je n'aurais soupçonné en être atteint."

Il est également possible de ne ressentir que de faibles symptômes, voire de se sentir parfaitement en forme, expliquait l'épidémiologiste et ancien directeur général de la santé William Dab lors d'une session de questions-réponses organisée avec les lecteurs de franceinfo. Ce qui ne le rend pas anodin pour autant : le Covid-19 reste aussi bien contagieux pendant la période d'incubation, qui peut durer entre 2 et 14 jours, qu'une fois les symptômes apparus.

Est-ce que je peux mourir du coronavirus ?

C'est possible, mais tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité face à la maladie. Publiées le 17 février par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC), les données les plus complètes à ce jour montrent en effet que le taux de létalité du Covid-19 augmente avec l'âge. Selon ces chiffres, seules 0,2% des personnes infectées de 39 ans ou moins meurent de ce nouveau coronavirus. Ce taux passe à 0,4% chez les quadragénaires, 1,3% chez les 50-59 ans, 3,6% chez les 60-69 ans et 8% chez les 70-79 ans. Les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus vulnérables avec un taux de létalité de 14,8%.

Mais l'âge ne fait pas tout. Les données chinoises montrent également que le Covid-19 tue davantage (10,5%) les personnes déjà atteintes par une maladie cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, antécédents liés à des AVC ou des infarctus…) et les diabétiques (7,3%). Les patients qui souffrent d'hypertension (6%) ou d'un cancer (5,6%) présentent aussi un taux de létalité plus élevé, alors qu'il tombe à 0,9% chez l'ensemble des personnes en bonne santé. Bonne nouvelle toutefois : ces taux pourraient être surestimés, car on ignore combien de personnes sont réellement infectées.

Comment s'attrape-t-il ?

Si des chercheurs chinois soupçonnent le pangolin, petit mammifère menacé d'extinction, d'avoir facilité la transmission du Covid-19 aux humains, on ignore encore précisément l'origine du virus. Fort heureusement, les autorités sanitaires cernent désormais bien la manière dont le nouveau coronavirus se transmet d'un individu à un autre. On estime d'ailleurs que chaque malade infecterait entre deux et trois personnes en l'absence de mesures de contrôle. C'est plus que la grippe (1,3), nettement moins que la rougeole (plus de 12) et comparable au Sras (3).

L'Organisation mondiale de la santé indique ainsi que pour transiter d'un organisme à un autre, le Covid-19 utilise des "gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue". Ces projections peuvent vous contaminer si vous les inhalez directement, mais aussi si vous touchez un objet ou une surface qui a été en contact avec elles, puis que vous portez vos mains à vos yeux, votre nez ou votre bouche. Il n'y a en revanche pas de risque important de contracter le virus en mangeant, à condition de faire cuire vos aliments ou de les pasteuriser.

Comment m'en protéger ?

Comme indiqué plus haut, le Covid-19 se propage directement ou indirectement par des sécrétions contaminées. Pour éviter d'ingérer par mégarde des gouttelettes infectées, la principale mesure recommandée par les autorités sanitaires est de se laver très fréquemment les mains au savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Cela permet de s'épargner une contamination lorsqu'on les porte au visage. Attention : il ne s'agit pas de se savonner mollement les doigts en dix secondes, mais de nettoyer l'ensemble de la surface des mains. L'OMS a publié des recommandations précises en la matière.

Le ministère de la Santé préconise également de tousser ou éternuer dans son coude plutôt que dans sa main, d'utiliser des mouchoirs à usage unique et de les jeter une fois utilisés. Précision de taille : les autorités sanitaires déconseillent l'utilisation d'un masque chirurgical si vous êtes en bonne santé.

Que faire si je suis atteint ?

Si vous commencez à ressentir des symptômes d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés à respirer normalement…), inutile de vous rendre chez votre médecin ou aux urgences : vous risqueriez de contaminer d'autres personnes à votre insu. Contactez le Samu en composant le 15 sur votre téléphone et décrivez vos symptômes : des professionnels formés vous indiqueront la marche à suivre. Evitez quoi qu'il en soit les contacts rapprochés avec votre entourage.

C'est à ce moment, et pas avant, que vous pouvez commencer à porter un masque. Inutile d'investir dans les modèles FFP2, souvent reconnaissables grâce à leur forme de bec de canard. Plus chers et équipés d'un dispositif de filtration, ils sont "réservés exclusivement aux personnels hospitaliers, en contact étroit et prolongé avec des cas confirmés et qui réalisent des gestes médicaux invasifs", indique le ministère de la Santé.

Un simple masque de chirurgien en papier jetable vous permettra de protéger votre entourage de votre toux, vos éternuements ou vos postillons qui peuvent transmettre le virus. Pensez simplement à le jeter dès qu'il sera mouillé ou souillé, et à bien vous laver les mains à l'eau et au savon une fois que cela sera fait.

Peut-on guérir du coronavirus Covid-19 ?

Oui ! La guérison concerne même la majorité des cas. Selon ce bilan en temps réel réalisé par une équipe américaine à partir des données diffusées par les autorités sanitaires du monde entier, plus de 64 000 patients infectés par le Covid-19 sont désormais hors de danger. "La maladie guérit spontanément dans la très grande majorité des cas", indiquait à franceinfo l'épidémiologiste et ancien directeur général de la santé William Dab, précisant tout de même que "les cas graves développent une insuffisance respiratoire qui peut justifier la mise sous respirateur artificiel".

Comme l'expliquait à franceinfo Philippe Brouqui, de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, "comme pour toutes les maladies respiratoires excepté la grippe, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique" contre le nouveau coronavirus. La prise en charge médicale se contente donc d'atténuer les symptômes en attendant que la maladie quitte l'organisme. Un traitement contre le paludisme, la chloroquine, a montré des signes d'efficacité contre ce coronavirus, mais des experts appellent à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison de ses effets indésirables qui peuvent être graves.

Existe-t-il un vaccin ?

Non, mais des chercheurs du monde entier y travaillent. En France, les scientifiques de l'Institut Pasteur se penchent actuellement sur une première génération de prototypes. Ils espèrent aboutir, d'ici au début de l'automne prochain, à un premier vaccin, basé sur celui de la rougeole.

Aux Etats-Unis, le vice-président Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l'épidémie, a annoncé début mars qu'un traitement pourrait être disponible "d'ici l'été ou le début de l'automne", et que les premiers essais cliniques pour un vaccin pourraient avoir lieu "dans les six prochaines semaines".

Quand l'épidémie de coronavirus prendra-t-elle fin ?

C'est la question que tout le monde se pose. Bouclée par un cordon sanitaire depuis la fin janvier, la province chinoise du Hubei, qui concentre l'essentiel des cas de Covid-19 enregistrés à l'échelle mondiale, a annoncé mardi une levée partielle des restrictions aux déplacements de ses habitants. Un premier signe encourageant.

Dans une des prédictions dont il a le secret, Donald Trump a affirmé en février que l'épidémie de nouveau coronavirus pourrait prendre fin "d'ici avril ou au cours du mois d'avril" car "la chaleur en général tue ce genre de virus". Un argument balayé par Astrid Vabret, cheffe du service de virologie du CHU de Caen (Calvados). Interrogée par franceinfo, elle reconnaît que "les virus sont tués par les hautes températures, mais on parle là de plus de 56 °C". Or, "si l'organisme d'un humain atteint cette température-là, s'il ne peut pas le refroidir, lui aussi meurt", concluait la spécialiste.

J'ai eu la flemme de tout lire et je suis directement allé à la fin de l'article, vous me faites un résumé ?

Apparu en décembre dans la province chinoise du Hubei, le Covid-19 est le dernier né de la famille des coronavirus. Ceux-ci provoquent le plus souvent des maladies bénignes, mais sont parfois à l'origine d'épidémies très sérieuses, comme le Sras ou le Mers. Malheureusement, c'est le cas du Covid-19.

Ce nouveau coronavirus, dont l'origine est encore mal connue, provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe saisonnière : toux, fièvre, rhume… Rien de bien méchant sur le papier, sauf que ce virus est plus contagieux que celui de la grippe, et que la mortalité qui lui est associée augmente avec l'âge et l'existence de maladies chroniques (hypertension artérielle, problèmes cardiaques, diabète…) chez les patients atteints.

En attendant qu'un traitement ou un vaccin soient élaborés, la médecine ne peut que soulager les symptômes de ce coronavirus, dont plus de 64 000 personnes ont déjà guéri. Pour éviter d'être infecté et de propager le virus, il faut adopter des réflexes simples, comme se laver fréquemment et méticuleusement les mains au savon, tousser ou éternuer dans son coude et utiliser des mouchoirs à usage unique. Inutile en revanche de porter un masque si vous n'êtes pas malade.