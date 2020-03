Coronavirus : pourquoi la perte de l'odorat peut être un signe de contamination

Vous ne sentez pas les effluves du délicieux chocolat fondu que vous mitonnez pour oublier les affres du confinement ? Vous vous demandez si le coronavirus est en cause ? L'hypothèse est à envisager. Le numéro deux du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, a ainsi évoqué, vendredi 20 mars, lors de son point quotidien sur l'épidémie, une recrudescence des cas "d'anosmie" (le nom savant de la perte d'odorat) et parfois "d'agueusie" (disparition du goût).

Le phénomène a été relevé ces derniers jours par les médecins spécialistes des affections du nez et de la gorge. Cette anosmie sans nez bouché, décrite par plusieurs personnes atteintes du Covid-19, peut survenir de façon isolée ou avec d'autres symptômes liés au virus.

La société française des ORL a lancé une alerte vendredi sur la recrudescence de ces cas, partagée par des médecins sur les réseaux sociaux. "Plusieurs ORL et infectiologues français ont récemment constaté la survenue d’anosmies brutales, souvent associées à une agueusie mais sans obstruction nasale, chez des patients suspects ou confirmés Covid-19", observe l'institution.

Les indices se multiplient, note aussi sur Twitter cette journaliste qui travaille pour l'Inserm. Elle relaie un article du New York Times (en anglais) affirmant que des médecins préconisent l'isolement des personnes atteintes de ce symptôme, même s'il n'y en a pas d'autres.

Pour Jean-Michel Klein, président du Conseil national professionnel des ORL, qui exerce à Paris, "il y a un lien évident" entre l'anosmie et le virus. "Tous les Covid-positifs ne sont pas des anosmiques, mais tous les anosmiques isolés sans cause locale, sans inflammation, sont Covid-positifs", indique-t-il à l'AFP.

Que sait-on de ce symptôme particulier ? Selon les premiers cas remontés par le réseau professionnel des ORL, il touche des patients plutôt jeunes, entre 23 et 45 ans. Beaucoup de professionnels de la santé seraient également concernés par ce phénomène, dont font état plusieurs journaux à l'étranger (Allemagne, Etats-Unis...).

"Le 17 mars, relève ce blog médical publié dans Le Monde, c’est au tour du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung de donner la parole à un virologue indiquant que de nombreux patients maintenus en quarantaine présentent ce nouveau symptôme. Presque toutes les personnes infectées que nous avons interrogées, et cela s’applique facilement aux deux tiers, décrivent une perte d’odorat et de goût qui a duré plusieurs jours", déclare Hendrik Streeck, directeur de l’Institut de virologie de l’hôpital universitaire de Bonn.

Que faut-il faire si vous êtes atteint ? En cas de perte d'odorat, "il faut appeler son médecin traitant et éviter toute automédication sans avis spécialisé", a souligné, vendredi dernier, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

