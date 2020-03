INFOGRAPHIES. Coronavirus : cas confirmés, mortalité, localisation... Visualisez l'évolution de l'épidémie en France et en Europe

La pandémie liée au Covid-19 a gagné la France et ses voisins européens depuis le mois de février. Retour sur l'évolution de ce virus, en cartes et infographies régulièrement mises à jour.

La pandémie liée au coronavirus a fait plus de 7 000 morts dans le monde. La France comptait 9 134 cas confirmés mercredi 18 mars, selon les données de Santé Publique France. Pour suivre et comprendre l'évolution du virus au jour le jour, voici plusieurs cartes et infographies, qui seront régulièrement actualisées au fil des publications de nouveaux chiffres.

L'Ile-de-France est devenue le premier foyer devant le Grand Est

Jusqu'à la mi-mars, on observait une forte croissance du nombre de cas confirmés dans la région Grand Est, et plus particulièrement dans les départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin. Depuis le 16 mars, la région Ile-de-France est devenue la région la plus touchée (elle abrite plus de 12 millions d'habitants).

Dernière mise à jour : 19 mars 2020

Pour suivre l'évolution de l'épidémie en France, les données les plus homogènes d'une région à l'autre sont celles fournies par Santé Publique France. Chaque jour, l'organisme publie des chiffres par région, en métropole et Outre-mer.

La France ne dispose pas pour l'instant d'un recensement exhaustif plus fin. Alors que certains pays, comme l'Italie, publient des chiffres très détaillés, la France accuse un certain retard dans ce domaine. Certaines Agences régionales de santé (ARS) et préfectures communiquent des données intéressantes, mais pas toutes de la même manière, ce qui empêche pour le moment toute comparaison nationale cohérente.

Une évolution exponentielle du nombre de cas

En France comme ailleurs, le nombre de cas confirmés suit une croissance exponentielle. Il est néanmoins difficile de connaître l'ampleur exacte de la pandémie dans l'Hexagone, car les dépistages ne sont pas systématiques, et seuls sont publiés les chiffres des personnes testées positives au Covid-19.

Dernière mise à jour : 19 mars 2020

Deux tiers des malades identifiés ont moins de 65 ans

Le bilan hebdomadaire publié par Santé Publique France permet d'en savoir plus sur le profil des personnes testées positives au Covid-19, en réanimation ou décédées. Et notamment leur âge : d'après les données du 15 mars, la majorité des cas confirmés (66%) ont moins de 65 ans, mais la majorité des personnes décédées (79%) ont plus de 75 ans.

Dernière mise à jour : 19 mars 2020

Une flambée de nouveaux cas quotidiens en France et en Europe

Si la France est durement touchée par l'épidémie depuis quelques semaines, l'Italie a été le premier pays européen à connaître une forte croissance du nombre de cas confirmés, dès la fin février. Voici un graphique montrant les nouveaux cas confirmés chaque jour par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), en France, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni.

Ces tracés permettront de voir si les pays européens arrivent, à l'aide des mesures de restrictions de déplacements et de distanciation sociale, à "aplanir la courbe" du nombre de cas. Par exemple, l'Allemagne semble réussir à contenir la croissance de l'épidémie, en partie grâce à une politique de dépistage massif.

En Italie, bien que l'on observe un très grand nombre de cas confirmés le 16 mars, cela tient plus à la méthode de collecte des informations (après la journée du 15 où seuls 90 cas ont été déclarés), qu'à un réel pic de l'épidémie ce jour-là.

Dernière mise à jour : 19 mars 2020

Une évolution inégale du nombre de morts dans chaque pays

On peut également observer l'évolution du nombre de décès cumulés liés au coronavirus. Dans le graphique ci-dessous, chaque pays apparaît à compter du jour du 10e décès déclaré, sur le modèle développé par le Financial Times (en anglais). Toutes les données sont issues de l'université Johns Hopkins, parfois complétées par des sources officielles nationales.

Certains pays, comme l'Italie et l'Espagne, sont plus durement touchés que le Japon ou la Corée du Sud. Cela tient notamment aux différentes mesures de confinement prises par chaque pays, ainsi qu'aux politiques de dépistage variables.

Dernière mise à jour : 19 mars 2020

L'épidémie touche maintenant tous les continents

Vous pouvez circuler dans la carte ci-dessous, réalisée à partir des données de l'université Johns Hopkins, pour constater le nombre de cas confirmés partout dans le monde.

Dernière mise à jour : 19 mars 2020