DIRECT. Coronavirus : la Chine revoit à la hausse le bilan de l'épidémie à Wuhan, 1 290 morts ajoutés au décompte

#CORONAVIRUS En cette période d'épidémie, il est primordial de bien respecter les gestes barrières pour limiter les risques de contamination. Pour vous protéger et protéger les autres du Covid-19, limitez au maximum les contacts et déplacements, lavez-vous très régulièrement les mains et toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Voici les préconisations officielles pour éviter la propagation du coronavirus.