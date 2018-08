"L'Angle éco". Les riches sont-ils utiles à l’économie ?

Après quatre années de décryptage de l’économie sur France 2, le magazine "L’Angle éco" "L’Angle éco" (Facebook, Twitter, #Langleco), présenté par François Lenglet, propose le dernier numéro de son histoire… mais il est en or massif ! Il n’y a jamais eu autant de riches et ils n’ont jamais possédé autant de richesses.

La planète compterait 2 200 milliardaires, dont 40 rien qu'en France. Emmanuel Macron dit voir en eux des "premiers de cordée" qui doivent montrer l’exemple et tirer l’économie vers le haut. Pour eux, le président de la République a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en janvier 2018.

Taxer ? Redistribuer ?

Les riches sont-ils économiquement rentables ? Faut-il leur faire confiance ? Doit-on croire à la théorie du ruissellement qui profiterait à toute la société ? Ou bien faut-il davantage taxer les riches pour redistribuer et diminuer les inégalités ?

Quelle est donc la fonction économique de la richesse ? Pour son ultime numéro, "L'’Angle éco" se penche sur cette question divisant société et économistes. Et à découvrir en fin de magazine, les secrets de la femme la plus riche et la plus puissante qui a jamais vécu dans notre pays...

Au sommaire

Un rêve de milliardaire

Cent millions d’euros, c'est le prix de la maison neuve la plus chère de France ! Elle attend sur les hauteurs de Cannes le milliardaire qui pourra se l’offrir. Sa construction a donné du travail à des dizaines de PME françaises.

La richesse en héritage

A la découverte d’une vieille fortune familiale investie depuis cent soixante-dix ans à Saint-Etienne (Loire) dans l’industrie textile. La famille Ducottet reste attachée à sa ville et considère que sa richesse doit bénéficier à la population locale.

Le ruissellement à l’américaine

San Francisco est la ville du monde qui compte le plus de riches au mètre carré ! Parmi les milliardaires de la Silicon Valley, la dernière mode est l'"impact investing", ou comment s’enrichir… en essayant de rendre le monde meilleur.

Riche et sans complexe

Quelque 54 Français possèdent plus de 100 millions d’euros de patrimoine… mais ils vivent en Suisse ! Comme Paul Dubrule, cofondateur du groupe hôtelier Accor. La suppression de l’ISF suffira-t-elle à faire rentrer ces exilés fiscaux en France ?

L’art… de défiscaliser !

La niche fiscale préférée des grandes fortunes reste… l'art. Enquête sur les étonnants privilèges fiscaux qui enrichissent les plus grands et plus riches collectionneurs de France.

"Les riches sont-ils utiles à l’économie ?", une enquête du magazine "L'Angle éco", diffusée mardi 8 août à 22h55 sur France 2.

