"L'Angle éco". La guerre des sexes

Et si la guerre des sexes avait commencé ? Et si les mouvements contre le harcèlement sexuel étaient une des conséquences de l'irrésistible montée en puissance des femmes dans l'économie ? Après des millénaires de domination masculine sans partage, la tendance est en train de s'inverser. Et les hommes assistent, parfois inquiets, à ce bouleversement historique.

Le magazine "L’Angle éco" (Facebook, Twitter, #Langleco) se penche sur cette révolution qui s'accélère dans le monde. En France, il n'y a jamais eu autant de femmes actives depuis quarante ans. Aux Etats-Unis, le mouvement est encore plus fort, et parallèlement, ce sont les hommes qui désertent en masse le travail.

Les femmes accèdent de plus en plus aux postes à responsabilité

Plus diplômées et mieux formées, les femmes accèdent de plus en plus aux postes à responsabilité. Elles impriment aujourd'hui leurs manières de faire et de voir dans un univers, l'économie, dirigé il y a encore peu de temps exclusivement par des hommes.

Pour ce nouveau numéro, François Lenglet rencontre Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, ainsi que la dessinatrice et blogueuse Emma, auteure de la bande dessinée Un autre regard (Massot Editions). Ses invités proposent en fin d'émission des solutions concrètes aux problématiques posées à l'occasion d'un débat sur les relations hommes-femmes dans l'économie.

Au sommaire

Des fourneaux… au boulot !

Depuis le début du XXe siècle, la proportion de femmes actives n’a cessé de progresser. D'abord au rythme lent des victoires sociales, puis avec la forte accélération des conquêtes féministes dans les années 1970, le travail s'est adapté à ces nouvelles venues. Finis les métiers réservés aux garçons. De l'armée de l'air jusqu'aux chantiers du BTP, en passant par une boutique d'artisans bouchers, quelles sont les différences entre le management au masculin et au féminin ? Hommes et femmes travaillent ensemble, mais sont-ils seulement complémentaires, ou de plus en plus souvent concurrents ? Et quand Cupidon s'en mêle, comment concilier affaires et sentiments ?

Chérie, devine qui va garder les gosses ?

Au travail, les hommes ont dû laisser des places aux femmes, mais ils continuent, en moyenne, de gagner 25% de plus qu'elles. Et si une femme sur trois travaille à temps partiel, c'est seulement un homme sur huit. Les principales inégalités économiques entre les sexes se cimentent au cœur du couple, dans la répartition des tâches familiales. En France, pourquoi est-ce plus souvent la mère qui lève le pied au travail quand arrive une naissance ? Quel est le regard porté sur les couples où l'homme a décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants ? Pourquoi la maternité est-elle un frein à la carrière ? Au point que certaines préfèrent congeler leurs ovocytes plutôt que de risquer de faire une pause dans leur vie professionnelle...

Sexonomics

Un rasoir rose pour les jambes de madame, un rasoir bleu pour le menton de monsieur. C'est deux fois plus de business qu'un seul et même rasoir pour tout le monde ! Le "marketing genré" règne en maître sur les rayons de supermarchés et il préside encore à l'élaboration de la plupart des campagnes de publicité. Pourquoi les stéréotypes sont-ils aussi efficaces commercialement ? La célèbre "ménagère de moins de 50 ans" continue-t-elle de tirer la consommation française ? A découvrir, comment les marques sont contraintes de changer leurs méthodes pour séduire filles et garçons.

L'Amérique en guerre… des sexes

Des millions de femmes dans les rues, protestant contre les provocations machistes du président Donald Trump… L'affaire Weinstein ébranle Hollywood, le mouvement #Metoo conquiert la planète en quelques jours... Les tensions entre les sexes n'ont jamais été aussi fortes aux Etats-Unis. Des start-up féministes font trembler les grands groupes en demandant aux salariées de noter les entreprises où elles travaillent. Des cabinets d'avocates spécialisées traquent les "bad guys" coupables de harcèlement ou de propos déplacés. Désormais, au travail, certains hommes ne prennent plus l'ascenseur seuls avec une femme et les multinationales donnent des cours de "maintien au travail" à leurs collaborateurs étrangers, pour éviter tout malentendu. Reportage dans un pays déchiré entre des hommes inquiets et des femmes en colère.

Droit de cuissage, l'insupportable tabou

Carole travaille dans la finance internationale, Rachida nettoie des chantiers en banlieue parisienne. Deux profils de femmes très différentes. Toutes les deux ont pourtant connu le même calvaire. Harcelées et agressées sexuellement par des supérieurs hiérarchiques, elles ont dû, chacune de leur côté, surmonter la culpabilité, le chantage à l'emploi et la loi du silence, pour obtenir que soit reconnu leur statut de victime. Depuis quelques mois, la parole des femmes se libère en France : les associations spécialisées croulent sous les cas de femmes harcelées sexuellement au travail, au point que certaines ne peuvent plus faire face.

Norvège, des jupons sur les drakkars

Grâce à une politique très active de quotas en Norvège, en une quinzaine d'années, les femmes ont rejoint les hommes au pouvoir. Elles dirigent le pays et de nombreuses entreprises, ne sachant même plus ce qu'est "un métier d'homme" ! Congé parental de dix semaines obligatoire pour le père et la mère, discrimination positive pour augmenter le taux de garçons dans les métiers trop féminins… le pays de l'égalité entre les sexes existe, il vit heureux, au fond des fjords.

"La guerre des sexes", une enquête de "L'Angle éco", à voir le 1er mars à 20h55 sur France 2.

