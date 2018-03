VIDEO. Norvège, des jupons sur les drakkars

Après des millénaires de domination masculine sans partage, la tendance est en train de s'inverser. Et les hommes assistent, parfois inquiets, à ce bouleversement historique. Le magazine "L’Angle éco" se penche sur cette révolution qui s'accélère.

Les femmes accèdent de plus en plus aux postes à responsabilité. Elles impriment aujourd'hui leurs manières de faire et de voir dans un univers, l'économie, dirigé il y a encore peu de temps exclusivement par des hommes. Au nord de l'Europe, un pays semble avoir mis un terme à la "guerre des sexes" : la Norvège.

Au fond des fjords, l'égalité entre les sexes ?

Grâce à une politique très active de quotas, en une quinzaine d'années, les femmes norvégiennes ont rejoint les hommes au pouvoir. Elles dirigent le pays et de nombreuses entreprises, ne sachant même plus ce qu'est "un métier d'homme" !

Congé parental de dix semaines obligatoire pour le père et la mère, discrimination positive pour augmenter le taux de garçons dans les métiers trop féminins… le pays de l'égalité entre les sexes existe, il vit heureux, au fond des fjords.

Un reportage de "L'Angle éco".