VIDEO. Relations hommes-femmes aux Etats-Unis : François Lenglet prend un cours d’étiquette avec une coach

Un mur invisible s’est dressé entre les hommes et les femmes dans les entreprises américaines. La situation est tellement tendue que certaines sociétés se paient désormais les services de spécialistes en bonnes manières. Pour parfaire son éducation, le journaliste François Lenglet est donc allé rendre visite, aux Etats-Unis, à la directrice de The Etiquette Institute,

Crystal L. Bailey conseille les hommes d’affaires sur les règles à connaître et les limites à ne pas franchir. En premier lieu, la coach enseigne au présentateur du magazine "L’Angle éco" la bonne façon de dire bonjour à quelqu’un aux Etats-Unis : "Je veux une belle et ferme poignée de main, avec les yeux dans les yeux", lui dit-elle.

"J’ai besoin d’être à une longueur de bras de vous, pas moins"

Est-ce possible de se faire la bise entre collègues, comme en France ? "Non, ici, c’est impossible. On veut juste se serrer la main. Il y a des différences culturelles entre nous, notamment en matière d’espace autour de soi. Dans la culture américaine, c’est une bonne distance. J’ai besoin d’être à une longueur de bras de vous, pas moins."

Pense-t-elle que les relations entre hommes et femmes sont plus tendues qu’auparavant ? "Oui, c’est plus tendu qu’avant. Maintenant, on fait beaucoup plus attention à toutes les conversations au travail. On écoute plus attentivement quelqu’un qui fait une remarque déplacée ou déplaisante. On évalue en permanence. Dois-je être offensée ? Dois-je en parler à la RH ? Avec le mouvement #Metoo, on est plus sensible à ces questions et c’est très bien."

Extrait de "L'Amérique en guerre… des sexes", un reportage du magazine "L’Angle éco" diffusé jeudi 1er mars à 20h55 sur France 2.