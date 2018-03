VIDEO. L'Amérique en guerre… des sexes

Et si la guerre des sexes avait commencé ? Et si les mouvements contre le harcèlement sexuel étaient une des conséquences de l'irrésistible montée en puissance des femmes dans l'économie ? Le magazine "L’Angle éco" se penche sur cette révolution qui s'accélère.

Des millions de femmes dans les rues, protestant contre les provocations machistes du président Donald Trump… L'affaire Weinstein ébranle Hollywood et le mouvement #Metoo conquiert la planète . Les tensions entre les sexes n'ont jamais été aussi fortes aux Etats-Unis.

Hommes inquiets, femmes en colère ?

Des start-up féministes font trembler les grands groupes en demandant aux salariées de noter les entreprises où elles travaillent. Des cabinets d'avocates spécialisées traquent les "bad guys" coupables de harcèlement ou de propos déplacés.

Désormais, au travail, certains hommes ne prennent plus l'ascenseur seuls avec une femme et les multinationales donnent des cours de "maintien au travail" à leurs collaborateurs étrangers, pour éviter tout malentendu. Reportage dans un pays déchiré entre des hommes inquiets et des femmes en colère.

Un reportage de "L'Angle éco".