"L'Angle éco". L'or des vacances

Le tourisme mondial explose avec plus d'un milliard de personnes parcourant chaque année la planète pendant leurs vacances, soit le plus grand déplacement humain de toute l'Histoire ! Comment les congés payés, cette conquête sociale, sont-ils devenus en quelques décennies l’un des plus puissants moteurs du capitalisme ?

Le magazine "L’Angle éco" (Facebook, Twitter, #Langleco), présenté par François Lenglet, analyse un secteur qui génère autant de chiffre d’affaires que l’industrie pétrolière. Et il transforme en machines à cash même les endroits les plus reculés des régions françaises. Alors, qui s’enrichit grâce, notamment, aux congés des Français ?

Le tourisme de masse est-il rentable ?

Bronzer pour pas cher au soleil, découvrir les merveilles du patrimoine français, se faire plaisir le temps d’un week-end dans un hôtel de charme ? Ce sont aujourd'hui des enjeux industriels. Des plages des Canaries jusqu’aux châteaux et cathédrales de France, le tourisme de masse est-il vraiment rentable ?

Pourquoi Notre-Dame-de-Paris, monument le plus fréquenté d’Europe, tombe-t-elle en ruine malgré ses 13 millions de visiteurs ? Faut-il attirer toujours plus de touristes, au risque de la saturation, ou miser sur le tourisme haut de gamme ? Et pourquoi la France profite-t-elle moins bien de la manne des vacances que les pays voisins ?

Au sommaire

Canaries, le luxe à petit prix

Soleil et chaleur garantis toute l’année, à trois heures d’avion de la France. Les Canaries sont devenues en quelques années une des destinations favorites des Français en quête de farniente et de plages paradisiaques. Comment ces îles espagnoles ont-elles réussi à concilier luxe et petits prix ? Le tourisme profite-t-il vraiment à l’économie locale ?

Les Baux, un village en ruine

Les Baux-de-Provence, 22 habitants, 1,5 million de visiteurs chaque année, est une commune aujourd’hui en faillite ! Pourquoi l’un des plus beaux villages de France, symbole de la Provence, se retrouve-t-il en banqueroute alors qu’il croule sous les touristes ?

Touristes chinois, la mauvaise affaire ?

Près de deux millions de Chinois viennent chaque année découvrir la France. Visites au pas de charge, combines des tour-operateurs et négociations redoutables pour payer les tarifs les plus bas… Leur passage est-il vraiment rentable pour l’économie française ?

La Grande-Motte, le pari du béton chic

Une architecture unique, du soleil et des plages immenses… Dans la compétition mondiale pour attirer les estivants, la Grande-Motte mise sur la montée en gamme. Comment cette station balnéaire, créée de toutes pièces par l’Etat dans les années soixante, symbole du tourisme de masse et des plages bétonnées, est-elle en train de renaître ?

