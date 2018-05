VIDEO. Première destination touristique mondiale, la France voit son patrimoine se dégrader

Entre 2000 et 2016, la fréquentation touristique de la France n'a pas progressé autant que celle de l'Italie, de l'Espagne ou des Etats-Unis. Et certains de ses monuments les plus prestigieux perdent de leur superbe faute d'entretien… Extrait de "L'or des vacances", une enquête de "L'Angle éco", diffusée le 31 mai à 22h45 sur France 2.