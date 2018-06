VIDEO. Une brève histoire mondiale du tourisme

Plus besoin de partir, comme aux XVIIe et XIXe siècles, au fond de l'Inde ou de l'Afrique pour voir des éléphants. A l'époque, c'est justement pour découvrir les merveilles du monde et des colonies que les aristocrates anglais ont inventé le... tourisme.

Ce mot signifie "voyage circulaire", et comme les voyages forment la jeunesse, ils partaient donc faire un tour en Europe. Comme pour Phileas Fogg et son tour du monde en quatre-vingt jours, le tourisme est un privilège des plus fortunés pendant des décennies.

L'économie progresse et le tourisme explose

Il faut attendre 1936, avec le Front populaire et les premiers congés payés, soit deux semaines de repos, pour que le tourisme devienne une conquête sociale... et un formidable business après la Seconde Guerre mondiale. Plus l'économie progresse et plus le tourisme explose.

En 1950, 25 millions de personnes dans le monde partaient en vacances, 112 millions en 1965, 935 millions en 2010. Ells sont aujourd'hui 1,25 milliard ! C'est le signe le plus visible de l'essor des classes moyennes, notamment dans les pays émergents comme la Chine. Il y a en permanence dans le ciel 1,2 million de passagers…

Extrait de "L'or des vacances", une enquête de "L'Angle éco", diffusée le 31 mai sur France 2.