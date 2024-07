Direct "Attaque massive" sur le réseau SNCF : le trafic des trains reste perturbé en ce début de week-end

La situation s'améliore doucement. Le trafic des trains SNCF reste perturbé en ce début de week-end de chassé-croisé estival, samedi 27 juillet, au lendemain d'une "attaque massive" contre le réseau TGV, qui pour l'heure n'a pas encore été revendiquée. Deux TGV sur trois circuleront sur l'axe Bretagne et sud-ouest, 80% sur l'axe nord – le tout avec des retards de une à deux heures, et un trafic normal sur la ligne à grande vitesse Est, selon les prévisions de la SNCF vendredi. A ce stade, le transporteur prévoit encore des perturbations dimanche sur l'axe nord et une amélioration sur l'axe Atlantique. Suivez notre direct.

Une attaque à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. L'attaque est survenue à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs avaient prévu de rallier la capitale. "Les gens qui sont les plus touchés aujourd'hui, ce sont les 800 000 voyageurs prévus ce week-end, qui doivent rejoindre leurs lieux de vacances. C'est plutôt le grand chassé-croisé des vacances qui est visé, plus que les JO spécifiquement", avait avancé vendredi le ministre des Transports, Patrice Vergriete.

Des câbles de fibre optique coupés et incendiés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique passant à côté des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité aux conducteurs (feux rouges, aiguillages...) ont été coupés et incendiés à divers endroit du réseau. A Arras, "une quarantaine" de câbles ont été sectionnés, à proximité de la ligne à grande vitesse Nord à Croisilles, a indiqué le maire de cette commune du Pas-de-Calais.

Des prélèvements effectués sur les postes d'aiguillage endommagés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation", "atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits". Pour remonter jusqu'aux auteurs, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ont d'abord effectué, dès vendredi matin, un maximum de prélèvements sur les trois postes d'aiguillage incendiés et endommagés.