Direct JO de Paris 2024 : remise des premières médailles, entrée en lice des Bleus en basket et en handball... Suivez les épreuves olympiques de samedi avec nous

#PARIS2024 Invitée lundi dans "Au Jeux Citoyens", émission diffusée sur France 3, Margot Chevrier est revenue sur sa non-sélection pour les Jeux : "J'ai 24 ans, on peut espérer qu'il me reste 10 ans de carrière, et si j'arrive à me remettre complètement de mon pied je peux espérer aller chercher des choses qui peuvent être chouettes au niveau international."