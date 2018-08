VIDEO. Riche et sans complexe

Le magazine "L’Angle éco" (Facebook, Twitter, #Langleco) est allé à la recnontre de Paul Dubrule, l'un des fondateurs du groupe hôtelier Accor. L'une des grandes fortunes françaises s'est exilée en Suisse...

Pour lui, qu'est-ce qu'être riche ? "C'est quand on se lève le matin et qu'on n'a pas de soucis d'argent." A 83 ans, il parle sans complexe de sa fortune qui fluctue entre 200 et 300 millions d'euros.

Exilé fiscal sans regret

N'est-on pas en droit d'attendre d'un Français, ayant réussi en France, qu'il paie ses impôts en France ? "Franchement non. Hallyday avait dit : 'J'ai payé un porte-avions.' Eh bien moi, j'ai payé la flotte entière…" répond-il à François Lenglet.

"A mon âge, j'ai un patrimoine et j'ai le droit de le gérer intelligemment. Celui qui me dit en plus que je dois rester en France, c'est un crétin", précise-t-il.

Un reportage du magazine "L'Angle éco" diffusé le 8 août sur France 2.