"Soirée 2 l'info". Coronavirus : l'état d'urgence

Les magazines de la rédaction, "Envoyé spécial" et "Complément d’enquête", se mobilisent et proposent une soirée d'information exceptionnelle, avec enquêtes, reportages et invités, présentée en direct par Elise Lucet et Jacques Cardoze.

Et si on prenait du recul ? Pour tenter de mieux comprendre cette crise inédite, mondiale, qui bouleverse nos vies ? Pour garder espoir et imaginer la sortie ? "Nous sommes en guerre", selon Emmanuel Macron qui a instauré des mesures de confinement jamais vues en France. Le monde entier se calfeutre, plongé dans la stupeur, face à un ennemi insaisissable et encore mal connu. Mais partout, une incroyable mobilisation se met en place pour sauver des vies. Des femmes et des hommes courageux livrent un combat acharné contre le virus. Et nous donnent des raisons d’espérer.

FACE AU DANGER

Médecins, infirmières, manutentionnaires ou caissières, volontaires ou contraints : ils affrontent le coronavirus tous les jours. Qui sont ces Français dont la vie a basculé, transformés subitement en combattants ?

Ils sauvent des vies

A l’hôpital de Colmar, dans le Haut-Rhin, la vie ne tient qu’à un fil. Guillaume, 31 ans, s’occupe des 15 lits de réanimation. Quand un malade arrive, il faut faire vite : même s’il est conscient, il peut sombrer en quelques minutes. L’intuber et le mettre sous assistance respiratoire est très délicat. Nathan, interne depuis trois mois, aide les autres soignants sans hésiter mais il s’inquiète : au contact des malades, va-t-il contaminer ses proches en rentrant chez lui ? Pauline, aux urgences, pleure d’émotion quand elle entend les applaudissements des riverains de l’hôpital à 20 heures. Mais comment, au téléphone, rassurer les proches des malades qui entrent dans son service ?

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Olivier Gardette et Raynald Lellouche.

Ils n’ont pas vraiment le choix. Chaque jour, depuis le début de la crise, ils viennent travailler avec angoisse et avec beaucoup de questions : manutentionnaire dans une grande chaîne de commerce sur Internet, caissière dans un supermarché, blanchisseuse pour un établissement hospitalier, infirmière libérale. Quelles sont les conditions de sécurité ? Pourquoi si peu de masques ?

Un reportage de Isabelle Sabourault, Alice Gauvin, Swanny Thiébaut, Baptiste Laigle, Antoine Morel et Olivier Broutin.

COMMENT VAINCRE ?

Le monde entier s’est arrêté et les Etats cherchent la parade : confinement, masques, tests, vaccins, quelle est la bonne stratégie ?

Des stratégies en question

Hôpitaux débordés, pas assez de masques, pas assez de tests, règles de confinement souvent mal comprises, déclarations contradictoires au sommet de l’Etat, changements de stratégie : pourquoi la France semble-t-elle si mal préparée ? Alors que la Chine est confinée depuis janvier, pourquoi connaît-elle aujourd’hui autant de difficultés ? Certains lanceurs d’alerte ont-ils été suffisamment écoutés ? Le gouvernement a-t-il perdu un temps précieux début mars 2020, alors que les municipales se profilaient ? Retour sur ces quelques jours où tout a basculé.

Un reportage de Pierre Monégier, Nathalie Sapena, Virginie Vilar, Tristan Waleckx, Guillaume Michel, Vincent Gobert.

La course aux traitements

A Paris, Marseille ou Boston, c’est une course contre la mort qui s’est engagée : entre coopération et concurrence impitoyable, laboratoires et chercheurs tentent de trouver à tout prix un traitement en urgence, et un vaccin dès que possible. Mais le Covid-19 est un ennemi redoutable encore bien mal connu. La chloroquine, traitement contre le paludisme, est-elle efficace ? Que valent les essais du Pr Raoult à Marseille ? Malgré les enjeux financiers, Américains, Chinois et Européens réussiront-ils à s’entendre ?

Un reportage de Rola Tarsissi, Guillaume Couderc, Matthieu Fauroux et Vincent Buchy.

UNE LUEUR D'ESPOIR

Mieux connaître le virus, son évolution, son incroyable dissémination, c’est déjà un pas vers la victoire. Une victoire qu’un pays aujourd’hui semble en passe de remporter.

Un ennemi insaisissable ?

Comment le coronavirus est-il apparu mi-décembre 2019 au cœur de la Chine ? Comment s’est-il propagé, en Iran, en Italie, en France, aux Etats-Unis ? Où va-t-il frapper ? Cartes à l’appui, le parcours mondial du virus éclaire cette pandémie qui met la planète presque à l’arrêt.

Un reportage de Thomas Lelong et Antonin Marcel.

Corée du Sud, le bon exemple ?

La Corée du Sud est-elle en train de vaincre le coronavirus ? Après les épidémies de 2003 et 2015, le pays s’était préparé. En janvier 2020, quand la Chine a été frappée, Séoul a appliqué un plan mûrement réfléchi et très discipliné : masques contingentés pour tout le monde, application sur smartphone pour suivre l’état de santé des individus, traçage par GPS, vidéosurveillance et croisement de fichiers des malades et de leur entourage, tests à grande échelle (300 000 en un mois et demi). Résultat : une courbe stable des infections, une économie qui fonctionne, des commerces ouverts et des Coréens encore libres de leurs mouvements.

Un reportage de Sébastien Legay, Yann Kerloc’h, Sojeong Lee, Adrian Jaouen, Xavier Puypéroux, Donatien Lemaître avec Bangumi et Panda Média.

