VIDEO. Corée du Sud, le bon exemple ?

Le monde entier se calfeutre, plongé dans la stupeur, face au coronavirus, un ennemi insaisissable et mal connu. Mais partout, une incroyable mobilisation se met en place pour sauver des vies et les Etats cherchent la parade. La Corée du Sud a mis en place une stratégie qui semble porter ses fruits. Serait-elle en train de vaincre le Covid-19 ? Après les épidémies de 2003 et 2015, le pays s’était déjà préparé.

Vidéosurveillance, traçage par GPS, tests à grande échelle…

En janvier 2020, quand la Chine a été frappée, Séoul a appliqué un plan mûrement réfléchi et très discipliné : masques contingentés pour tout le monde, application sur smartphone pour suivre l’état de santé des individus, traçage par GPS, vidéosurveillance et croisement de fichiers des malades et de leur entourage, tests à grande échelle (300 000 en un mois et demi).

Résultat : une courbe stable des infections, une économie qui fonctionne, des commerces ouverts et des Coréens encore libres de leurs mouvements.

Un reportage de Sébastien Legay, Yann Kerloc’h, Sojeong Lee, Adrian Jaouen, Xavier Puypéroux, Donatien Lemaître avec Bangumi et Panda Média diffusé dans la Soirée 2 l'info, "Coronavirus : l'état d'urgence" le 2 avril 2020.

Tous les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site et l'application mobile de Franceinfo, rubrique "Magazines".