VIDEO. La course aux traitements

Le monde entier se calfeutre, plongé dans la stupeur, face au coronavirus, un ennemi insaisissable et mal connu. Tout semble s'être arrêté mais partout, une incroyable mobilisation se met en place. A Paris, Marseille ou Boston, c’est une course contre la mort qui s’est engagée : entre coopération et concurrence impitoyable, laboratoires et chercheurs tentent de trouver à tout prix un traitement en urgence, et un vaccin dès que possible.

La chloroquine est-elle efficace ?

Mais le Covid-19 est un ennemi redoutable encore bien mal connu. La chloroquine, traitement contre le paludisme, est-elle efficace ? Que valent les essais du Pr Raoult à Marseille ? Malgré les enjeux financiers, Américains, Chinois et Européens réussiront-ils à s’entendre ?

Un reportage de Rola Tarsissi, Guillaume Couderc, Matthieu Fauroux et Vincent Buchy diffusé dans la Soirée 2 l'info, "Coronavirus : l'état d'urgence" le 2 avril 2020.

