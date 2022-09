En raison de l'édition spéciale en hommage à la reine Elizabeth II le 8 septembre, ce programme sera diffusé ultérieurement.

Idoles de nos ados, les "influenceurs" exposent leurs vies, leurs looks et leurs silhouettes et se transforment en hommes et femmes-sandwichs grâce au placement de produits. Cet univers génère des millions d’euros, dont profitent influenceurs, producteurs TV ou agents. Parmi eux, une femme écrase la concurrence : Magali Berdah. La puissante patronne de Shauna Events a accepté d’ouvrir ses portes à "Complément d’enquête". Celle qui est partie de rien a atteint les sommets : elle se mêle désormais de politique !