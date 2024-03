"Complément d'enquête". Marseille : encore mineurs, déjà tueurs

En 2023, la cité phocéenne a subi 49 "narcomicides". Que sait-on des tueurs ? Selon la justice, 60% des mis en examen pour les assassinats et tentatives d'assassinat liés au trafic de drogue ont entre 14 et 21 ans. "Complément d’enquête" sur le phénomène des "baby killers" marseillais.

En 2023, Marseille a subi 49 "narcomicides", contraction de narcobanditisme et d’homicide, un terme taillé sur mesure pour la cité phocéenne. Entre règlements de comptes et tirs à l’aveugle, on sait en général peu de chose de ces assassinats au pied des tours. Après-coup, la presse dresse le profil des personnes abattues, souvent de jeunes garçons mêlés au trafic de stupéfiants, quand ce ne sont pas des victimes collatérales.

Mais que sait-on des tueurs ? Qui sont ces silhouettes qui tirent à l’arme de guerre sur un rival ou un voisin ? Selon la justice, sous la cagoule se cache souvent un gamin : 60% des mis en examen pour les assassinats et tentatives d'assassinat liés au trafic de drogue ont entre 14 et 21 ans ! "Complément d’enquête" sur le phénomène des "baby killers" marseillais.

Yoda et DZ Mafia, deux bandes en guerre pour le contrôle des points de deal

En avril 2023, la France découvre les vidéos de Mattéo, 18 ans, aujourd’hui suspecté de cinq meurtres. Le jeune garçon, cagoulé et rigolard, raconte face caméra qu’il enchaîne les contrats. L’assassin présumé aurait exercé pour la DZ Mafia.

Pendant plusieurs mois, les journalistes ont réussi à filmer les petites mains et les porte-flingues des deux puissantes bandes criminelles qui s'affrontent pour le contrôle des points de deal : Yoda et DZ Mafia. A Marseille, les trois quarts des assassinats sont liés à cette guerre.

Contrats entre 10 000 et 30 000 euros, recrutement sur les réseaux sociaux, tueur à gages d’à peine 15 ans, "main-d’œuvre" parfois forcée : "Complément d’enquête" raconte de l’intérieur les "sicarios" version Marseille et la "mexicanisation" des quartiers Nord. A leurs trousses, certains policiers et magistrats ont eux aussi accepté de s’exprimer devant nos caméras. Malgré les renforts déployés par le gouvernement, certains estiment qu'ils ne sont pas suffisants pour gagner la guerre contre la drogue.

Une enquête de Julie Pichot, Frédéric Jaquabe, Marielle Krouk et Jean Michel Décugis pour StudioFact/TV Presse en partenariat avec "Le Parisien".

Dans les fauteuils rouges : Samia Ghali, maire adjointe (DVG) de Marseille.

Parmi nos sources

- Pour cette enquête, nous avons pu nous appuyer sur l’excellent travail de nos confrères de presse écrite pour comprendre le contexte général de ces règlements de comptes. Voici quelques exemples d’articles que nous avons pu consulter et que nous recommandons.

"Dans les règlements de comptes liés au trafic de drogues, des agresseurs et des victimes de plus en plus jeunes", Le Monde, 21 mai 2023.

"Narcobanditisme : 2023, année la plus meurtrière à Marseille", Le Monde, 21 mai 2023.

"Règlements de comptes : le profil inquiétant de Mattéo F., tueur à gages marseillais de 18 ans", Le Parisien, 19 mai 2023.

"L’Emprise : raconter la mainmise des trafics", Marsactu, mai 2023.

- Récemment, nous avons pu nous appuyer sur les déclarations faites par les plus hauts magistrats marseillais auditionnés dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale consacrée au narcotrafic.

Pour retrouver ces auditions dans leur intégralité : "Narcotrafic : audition des magistrats du tribunal judiciaire de Marseille", site du Sénat, 5 mai 2024.

- Nous avons aussi pu lire différents ouvrages qui traitent de ce sujet. Parmi eux :

Mafia Africa, de Célia Lebur et Joan Tilouin (Flammarion, 2023).

La Fabrique du monstre, de Philippe Pujol (Les Arènes, 2016).

Liste non exhaustive.