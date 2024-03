"Complément d'enquête". Centres de santé : profits sur ordonnance

Jusqu’en 2023, pour ouvrir un centre de santé, il n'y avait nul besoin de formation médicale ou d'agrément des autorités. A la clé, les abus sont nombreux : course au profit, fraudes à la Sécurité sociale, consultations bâclées. "Complément d'enquête" sur un système qui parfois dérape.

Un ancien restaurateur ou un ex-champion de poker devenus patrons de centres médicaux où défilent chaque jour des dizaines de patients, cela vous paraît incongru ? C’est pourtant vrai et totalement légal. Jusqu’en 2023, il n’y avait rien de plus simple : pour ouvrir un centre, pas besoin de formation médicale encore moins d’une quelconque autorisation des autorités de santé.

L’objectif était louable : s’attaquer aux déserts médicaux français en démultipliant l’offre de soins. Mais à la clé, les abus sont nombreux. Course au profit, fraudes à la Sécurité sociale, consultations bâclées : quand le système dérape, ce sont les finances publiques et les patients qui trinquent. Comme Stéphane qui a perdu une grande partie de ses capacités visuelles suite à ce qu’il considère comme une erreur de diagnostic dans un centre ophtalmique. De nombreux anciens salariés ont accepté de révéler comment cette enseigne aurait organisé un vaste système de fraudes à l’Assurance maladie, entre surfacturations et déclarations mensongères.

Une déréglementation qui pose question

Documents internes à l’appui et témoignages exclusifs, les équipes du magazine ont aussi enquêté sur une association à but non lucratif créée en 1945 pour soigner les malades de l’après-guerre. Une famille s’est imposée aux manettes de ce groupe historique à vocation sociale et est aujourd’hui soupçonnée d’avoir contribué à en vider les caisses. Voiture de luxe, caviar, hôtels de prestige : focus sur cette incroyable affaire.

Les anciennes ministres de la Santé Roselyne Bachelot et Agnès Buzyn à l’origine de la déréglementation du secteur esquissent un début de mea culpa sur ce choix face à notre caméra. "Complément d’enquête" sur des centres médicaux pas toujours très préoccupés par la santé des Français !

Une enquête de Lilya Melkonian, Claire Vérove, Francis Simoes et Olivier Broutin.

