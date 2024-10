Direct Budget 2025 : un possible recours au 49.3 sera au menu du Conseil des ministres mercredi

Le Premier ministre devrait entériner une délibération en Conseil des ministres pour un éventuel 49.3 sur le budget 2025, mercredi 23 octobre, a confirmé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon aux 4 Vérités sur France 2. "On en discutera comme c'est la règle, c'est une possibilité constitutionnelle qui s'offre au gouvernement", a-t-elle expliqué. Pour autant, l'utilisation du 49.3, c'est-à-dire une adoption sans vote, "n'est pas la volonté du Premier ministre, et on laissera les débats se tenir autant que nécessaire" à l'Assemblée nationale, a précisé la porte-parole du gouvernement. Suivez notre direct.

La surtaxe sur les hauts revenus modifiée. Une large majorité de députés a adopté mardi soir l'article prévoyant la surtaxe sur les hauts revenus proposée par le gouvernement, censée rapporter deux milliards d'euros en 2025. Mais là où l'exécutif veut une contribution "exceptionnelle" pour trois ans, l'Assemblée a voté pour la rendre pérenne, à l'initiative de la gauche et du MoDem, membre de la coalition gouvernementale.

Revers en commission. Lors de l'examen en commission du projet de budget de la Sécurité sociale, les députés des groupes EPR et Droite républicaine (ex-LR) ont mené la charge et, à l'instar du RN, fait adopter des amendements supprimant un article-phare, censé rapporter entre quatre et cinq milliards d'euros, selon les sources. Cette défaite est toutefois symbolique pour le gouvernement à ce stade, car les députés repartiront dans l'hémicycle du texte initial du gouvernement.

Reprise des discussions. Les députés doivent poursuivre jusqu'à vendredi l'examen de la première partie du projet de loi de finances consacrée aux recettes, avant un éventuel vote solennel prévu mardi prochain. Mais le gouvernement pourrait également choisir de faire passer texte grâce à l'article 49.3.