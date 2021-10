"Envoyé spécial" du jeudi 28 octobre 2021

Chaque semaine, "Envoyé spécial" est au cœur de l’actualité et reçoit un invité "embarqué" avec Elise Lucet. Le magazine propose des grands reportages, des "histoires humaines" et des enquêtes, avec comme ambition d’être encore plus près de l’événement et de ceux qui le font.

Au sommaire

Des cigales en Normandie, du Sorgho dans le Sud-Ouest ou du vin rouge dans le Pas-de-Calais ? En s’appuyant sur les prévisions du dernier rapport du GIEC, "Envoyé spécial" vous propose de découvrir à quoi pourrait ressembler la vie en France dans trente ans. Des îles comme Oléron seront-elles englouties ? Le Midi sera-t-il invivable ? Comment les villes et les campagnes vont-elles s’adapter à des températures pouvant atteindre 50 degrés ?

Un reportage d’Agathe Lanté et Elisa Hélain pour Capa TV.

Invité : dans la voiture "Envoyé spécial" (qui roule à l'électricité), Loïc Blaise, aviateur et explorateur.

Obligés de se doucher dans les stations-service, privés d’eau potable, des milliers d’habitants de Californie doivent apprendre à vivre sans eau. Victime de sécheresse à répétition, la Californie est déjà confrontée aux conséquences du dérèglement climatique. "Envoyé spécial" a rencontré des Américains obligés de déménager à cause du climat ou qui, tant bien que mal, s’organisent une vie dans un nouveau désert.

Un reportage d'Elise Ménand, Guillaume Marque, Cédric Beaume et Raynald Lellouche.

Aujourd'hui en France, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus croire aux éoliennes et à dénoncer un "mirage écologique". Quelque 70% des projets sont attaqués par des riverains excédés. Pourquoi tant de haine contre ce symbole de l’énergie propre, l'emblème de la transition énergétique ? Le territoire compte près de 9 000 éoliennes et le gouvernement veut continuer leur développement, malgré les réticences. Qui sont donc ces opposants ? Pourquoi font-ils souffler un tel vent de révolte ?

Un reportage de Raphaële Schapira, Emilie Gouveia Vermelho et Frédérique Prigent (rediffusion).

Ils parcourent les champs et les plages avec leurs étonnantes poêles à frire, un casque sur les oreilles. Les détectoristes chassent les trésors enfouis dans le sol. Gentils collectionneurs ou pilleurs d’antiquités, qui sont-ils vraiment ? "Envoyé spécial" est allé à la rencontre de ces passionnés qui suscitent la polémique et ont régulièrement affaire à la justice.

Un reportage de Kristian Autain, Guillaume Marque, Benjamin Poulain et Bruno Maruani.

Invité : Thierry Pujolle (Amicale de détection Landes-Gascogne).

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

