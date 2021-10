Obligés de se doucher dans les stations-service, privés d’eau potable, des milliers d’habitants de Californie doivent apprendre à vivre sans eau. Victime de sécheresses à répétition, la Californie voit la situation s'aggraver avec les conséquences du dérèglement climatique. Même le nord de l'Etat, jusqu'alors épargné, commence à être touché. Un certain nombre de puits sont à sec, et les autorités locales doivent parfois assurer des distributions d'eau.

Des puits de plus en plus profonds... au risque d'assécher encore plus les sols

Parallèlement, pour irriguer leurs immenses champs, les agriculteurs installent de nouveaux puits de plus en plus profonds... au risque d'assécher les sols. En septembre 2021, l'Etat de Californie a débloqué une somme historique : 15 milliards de dollars pour protéger les ressources en eau de la région et lutter contre les feux. "Envoyé spécial" a rencontré des Américains obligés de déménager à cause du climat ou qui, tant bien que mal, s’organisent une vie dans un nouveau désert.

Un reportage d'Elise Ménand, Guillaume Marc, Cédric Beaume et Raynald Lellouch diffusé dans "Envoyé spécial" le 28 octobre 2021.

