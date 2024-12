Les fonctionnaires se mobilisent, jeudi 5 décembre, pour une journée de grève à l'appel de leurs syndicats. Ils réclament plus de moyens humains et financiers pour la fonction publique. Cette mobilisation intervient alors que le gouvernement de Michel Barnier a été renversé la veille. Des dizaines de rassemblements sont prévus en France à l'appel d'une large intersyndicale , notamment à Paris, près du ministère de l'Economie et des Finances. Suivez notre direct.

• Un message adressé au futur gouvernement. Au micro de franceinfo, le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste, appelle le futur exécutif à "traiter correctement les agents du service public". Il explique que la censure du gouvernement de Michel Barnier ne change pas véritablement la donne car l'intersyndicale ne sait pas si certaines mesures du "mauvais budget" vont être "reprises par le nouveau gouvernement".

• Des perturbations importantes dans les écoles. Le syndicat majoritaire FSU-SNUipp a fait état, mardi, de près de "65% de grévistes annoncés" parmi les enseignants du premier degré. "Dans tous les départements, ce sont des milliers d'écoles qui seront fermées", a-t-il prévenu. A Paris, le taux pourrait atteindre "75% de grévistes", avec "plus de 230 écoles fermées sur 650", selon cette même organisation.

Suppressions de vols à Paris, Marseille et Toulouse. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols pour la journée de jeudi. Elle a réclamé une baisse de 10% à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle entre 6 heures et midi, de 25% à Paris-Orly, de 50% à Marseille à partir de 18 heures et de 20% sur l'aéroport de Toulouse pour la journée.