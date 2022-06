"Envoyé spécial" du jeudi 23 juin 2022

Chaque semaine, "Envoyé spécial" est au cœur de l’actualité et reçoit un invité "embarqué" avec Elise Lucet. Le magazine propose des grands reportages, des "histoires humaines" et des enquêtes, avec comme ambition d’être encore plus près de l’événement et de ceux qui le font.

Au sommaire

C’est la psychose dans les boîtes de nuit. Alors qu’une vague de mystérieuses piqûres sème la peur dans les rassemblements festifs, le GHB continue de faire des victimes... Derrière ces trois lettres, une drogue utilisée par des violeurs ou des cambrioleurs car les victimes rendues inconscientes ne se rappellent de rien. Comment s’en protéger et retrouver les coupables alors que le produit disparaît en quelques heures de l’organisme ? Une drogue consommée aussi dans des soirées où certains recherchent son effet "coma". Quels sont les dangers pour la santé ? Enquête sur cette drogue qui pourrait bien gâcher la fête cet été.

Un reportage d'Eugénie Yvrande, Paul de Boissieu, Jeanne Bureau, Justine Rousseau, Christophe Blais pour STP Productions.

L’économie de la "flemme" est en plein essor. Alors, pour tenir leurs promesses de rapidité et d’efficacité, certaines enseignes de livraison à domicile transgressent-elles les règles ? Y a-t-il du travail dissimulé ? Les conditions de sécurité et les réglementations du secteur sont-elles respectées ? Enquête sur une entreprise française dont les livreurs ont envahi les villes françaises.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Gionna Messina, Guillaume Marque et Benoît Sauvage.

Prison : des vies derrière les barreaux

Surpopulation carcérale, violence, trafics, surveillants en sous-effectif constant… Une de nos équipes a obtenu l’autorisation exceptionnelle de tourner le quotidien du centre pénitencier de Villepinte, en Seine-Saint-Denis : 965 détenus pour 582 places disponibles quand débute ce tournage. C’est l’une des plus importantes maisons d’arrêt en Ile-de-France.

Un reportage de Marina Ladous, Etienne Huver, Eve Bartoli et Boris Hegger pour Slug News et TV Presse.

Dans la voiture "Envoyé spécial" avant ce reportage : Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

