Guerre en Ukraine : l'impossible adoption des enfants orphelins

Dennis a deux ans et vient d'être recueilli dans un orphelinat. "Dennis habitait Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Il y a beaucoup de combats là-bas. Ses parents auraient été tués. Maintenant, il est à l'abri chez nous. Ici, c'est un refuge", raconte Anna Goarslev, l'éducatrice qui le tient dans les bras. Dans cet orphelinat de Lviv, à l'ouest du pays, le plus âgé a 17 ans. Certains ont perdu des membres de leur famille, d'autres étaient orphelins avant la guerre. Tous ont été évacués des villes bombardées par les Russes.

L'orphelinat se remplit jour après jour

"Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vivais près de Donetsk. Il y a eu beaucoup de combats. Je dois rester ici si je veux être protégé", témoigne Vova, 16 ans. Plus les jours passent, plus il y a d'enfants dans cet orphelinat. Les encadrants s'y préparent en ajoutant des lits supplémentaires dans les chambres d'accueil. La directrice, elle, est contrainte de gérer par téléphone l'évacuation des orphelins hors des zones de combat. L'adoption est proscrite dans les pays en guerre.