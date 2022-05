Espace : des astronomes ont publié la première image du trou noir au centre de notre galaxie

Situé au centre de notre galaxie à plus de 27 000 années-lumière de notre Terre, se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif. Des chercheurs ont réussi à prendre en photo pour la première fois cet objet compact, 4 millions de fois plus massif que le Soleil. Ce cliché historique a pu être réalisé grâce à la collaboration de plusieurs observatoires disséminés autour de la planète, et qui ont formé un télescope virtuel de la taille de la Terre. En combinant des centaines de prises de vues, les astronomes ont pu obtenir cette photo du monstre cosmique.

Quand la réalité rejoint la science-fiction

Un autre cliché d’un trou noir situé dans une galaxie plus lointaine avait été publié en 2019. Pour l’astrophysicien, Vincent Pi​étu, les chercheurs vont pouvoir combiner et comparer ces deux clichés : "Les trous noirs passent de la science-fiction à un objet dont on va pouvoir étudier la physique. La vie dans les galaxies s’organise autour et au travers de ces trous noirs supermassifs dont on pense qu’ils régulent l’évolution des galaxies", déclare-t-il.