Guerre en Ukraine : des images de crimes de guerre accablantes pour l'armée russe

Des images de vidéosurveillance qui accusent. CNN a diffusé, jeudi 12 mai, des images de soldats russes tirant sur des civils ukrainiens visiblement non​-armés. Cette scène a eu lieu mi-mars à l’ouest de Kiev​, dans une concession automobile. À l’époque, les combats font rage sur l’autoroute qui mène à la capitale ukrainienne. Selon la chaîne américaine CNN, cela n’a rien à voir avec une bataille militaire.

Les deux civils sont décédés

Lorsque les soldats russes entrent dans la concession automobile, le propriétaire et le gardien vont à leur rencontre. Ils discutent puis les soldats font mine de partir. Deux des cinq soldats reviennent sur leurs pas et tirent sur les deux civils ukrainiens. Le patron meurt sur le coup. Le gardien se relève et appelle les secours. Les russes pillent des objets et boivent, comme si de rien n'était. Le gardien n’a pas survécu à ses blessures. Les suspects n’ont pas été arrêtés.