Vrai ou fake Vaccination, immigration, cannabis... Le guide pour survivre aux débats du réveillon de Noël

"Et toi, tu privilégies Pfizer ou Moderna pour ta dose de rappel ?" Voilà le genre de questions dont la réponse peut susciter regards inquisiteurs, silences et sueurs froides, autour d'une table. Il suffit d'un rien pour faire basculer un repas en famille. Avant les fêtes de fin d'année – en petit comité, n'oublions pas les gestes barrières – franceinfo vous a concocté un guide non exhaustif pour pouvoir répondre sereinement en cas de débat à la table familiale.

Si la soirée dérape sur la vaccination

Que répondre si on vous dit qu'il y a une différence entre la dose de rappel de Pfizer et de Moderna ?

Les vaccins Pfizer et Moderna sont tous les deux des vaccins à ARN messager. Peu importe le vaccin que vous avez reçu en première et deuxième dose, vous pouvez recevoir ces deux-là en dose de rappel. La seule différence est leur dosage : 100 microgrammes pour Moderna, contre 30 pour Pfizer. Ce surdosage confère au vaccin Moderna une légère efficacité supplémentaire mais il est déconseillé aux moins de 30 ans en raison d'un risque rare de myocardite. Quoi qu'il en soit, pour les plus de 30 ans, la dose de rappel permet un gain d'immunité important, quel que soit le vaccin.

>> Vaccin contre le Covid-19 : utiliser Moderna ou Pfizer pour la dose de rappel, est-ce vraiment "pareil", comme le dit Olivier Véran ?

Que répondre si on vous dit qu'avoir contracté le Covid-19 protège davantage que le vaccin ?

Après avoir contracté le Covid-19, les personnes guéries peuvent développer des anticorps qui les protègent d'une réinfection. Or, le taux d'anticorps dépend de la gravité de l'infection. Autrement dit, une infection bénigne ne protège pas d'une réinfection. C'est pourquoi il est conseillé de se faire vacciner quand même. De plus, la balance bénéfice-risque penche très nettement en faveur de la vaccination plutôt que de l'immunité naturelle, selon Yves Buisson, membre de l'Académie nationale de médecine. L'immunité naturelle demande en effet de contracter le virus et donc potentiellement de développer une forme grave du Covid-19.

>> Avoir contracté le Covid-19 protège davantage que le vaccin ?

Que répondre si on vous dit que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus ?

Au début de la campagne vaccinale, les vaccins apportaient "une protection de 90% contre les formes symptomatiques de la maladie et de 80% contre les formes asymptomatiques". Les personnes vaccinées risquaient donc beaucoup moins de contracter et transmettre le virus. Depuis l'arrivée du variant Delta et avec la baisse progressive de l'immunité après la deuxième dose, la protection conférée par le vaccin est en baisse. Et les premières données semblent montrer que le risque d'infection est encore plus élevé avec l'apparition du variant Omicron. C'est pourquoi les autorités françaises ont décidé de généraliser l'injection d'une dose de rappel à l'ensemble des adultes. Ceci afin d'accroître la protection apportée par le vaccin et de freiner les transmissions.

>> Les vaccins contre le Covid-19 n'ont-ils aucun effet sur la transmission du virus, comme le soutient Eric Zemmour ?

Si le débat s'enflamme autour du pouvoir d'achat

Que répondre si on vous dit qu'une personne au smic gagne 170 euros net de plus par mois depuis 2017 ?

C'est un chiffre répété à de nombreuses reprises ces dernières semaines par le gouvernement et la majorité. Il vient d'un rapport publié par le Trésor public en octobre sur l'impact d'une quarantaine de mesures mises en œuvre depuis le début du quinquennat. Sauf que ces 170 euros valent pour des personnes qui remplissent toute une série de critères : avoir payé un taxe d'habitation de 595 euros avant sa suppression (le montant médian étant de 439 euros), avoir fait 111 heures supplémentaires (les salariés en font 36 en moyenne), avoir touché une prime Macron de 600 euros (le montant moyen est de 419 euros), etc. Pour résumer : on ne peut pas affirmer que tous les salariés au smic sont concernés.

>> Les salariés au smic ont-ils vraiment gagné 170 euros net de plus par mois depuis le début du quinquennat ?

Si la discussion porte sur le chômage

Que répondre si on vous dit que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans ?

En 2008, le taux de chômage calculé par l'Insee était de 7,2%. Au troisième trimestre 2021, il est de 8%, ce qui se rapproche du niveau de 2008. Ce taux de chômage est calculé sur un double critère : être sans emploi et être prêt à travailler dans les deux semaines qui suivent. Les chiffres de Pôle Emploi, qui prennent, eux, en compte les contrats courts et les temps partiels, peignent un tout autre tableau. On compte plus de 5,5 millions d'inscrits à Pôle Emploi en catégorie A, B ou C, soit 2 millions de plus qu'en 2008. S'il est donc vrai que le taux de chômage, tel que calculé par l'Insee, est revenu à un niveau comparable à 2008, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi, lui, a augmenté.

>> Le chômage "au plus bas depuis 15 ans" : est-ce un mensonge, comme l'affirme le RN ?

Que répondre si on vous dit qu'il y a 300 000 emplois vacants en France ?

Ce chiffre de 300 000 emplois vacants est régulièrement avancé par l'exécutif. La Banque de France, citée en source par le gouvernement, dément que ce chiffre provienne de ses données. Une étude de la Dares, rattachée au cabinet du ministère du Travail, met en avant 265 000 emplois non pourvus au second trimestre 2021. Cependant, il s'agit pour moitié d'emplois nouvellement créés, ou d'emplois encore occupés sur le point d'être disponibles. En soustrayant ces emplois, seulement 130 000 postes restent actuellement non pourvus. De plus, ces emplois non pourvus ne désignent pas les emplois qui n'ont pas reçu de candidatures, mais ceux pour lesquels les employeurs n'ont pas retenu de candidatures.

>> Y a-t-il 300 000 emplois vacants en France ?

Que répondre si on vous dit que certains chômeurs gagnent plus en restant chez eux qu'en travaillant ?

Il s'agit d'un autre cliché, repris également par le Président Emmanuel Macron au cours de son mandat. Au passage, la loi l'interdit. Le Code du travail dispose que l'allocation chômage versée "ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue". Mais cette idée a pris forme après la publication d'une fiche de Pôle emploi en 2019 dans laquelle on pouvait lire que "pour environ 20% des ouvertures de droit à l'assurance chômage, le montant mensuel net de l'allocation auquel a droit l'indemnisé est supérieur au salaire mensuel net moyen qu'il a perçu au cours de la période d'affiliation".



La méthode de calcul de Pôle emploi a cependant été contestée par des spécialistes de l'assurance chômage, comme l'expliquait franceinfo. Ceux-ci expliquent que Pôle emploi base son calcul sur une moyenne mensuelle des salaires qui baisse artificiellement les anciens revenus. Une autre méthode de calcul permet, selon ces experts, de constater que le salaire est toujours supérieur à l'allocation.

>> Emmanuel Macron a-t-il raison d'affirmer qu'il est possible de "mieux gagner sa vie" en restant chez soi plutôt qu'en travaillant ?

Si les échanges se cristallisent sur l'immigration

Que répondre si on vous dit que l'équivalent de la ville de Lyon "débarque" chaque année en France ?

C'est faux. En 2019, il y a eu un peu plus de 272 000 entrées d'immigrés sur le territoire, d'après l'Insee. Cela représente environ la moitié de la population de Lyon. Mais surtout, une grosse partie des personnes qui arrivent en France repartent quelques mois plus tard.

Que répondre si on vous dit que l'immigration tire les salaires vers le bas ?

"La plupart des études concluent que l'immigration n'a pas d'incidence sur le salaire ou l'emploi moyen des natifs", selon Anthony Edo, économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Plusieurs études montrent en effet que, lorsque l'immigration représente une faible proportion de la population, les salaires restent relativement stables. En revanche, lors d'une crise migratoire massive et imprévue, comme en Turquie en 2012, alors que les Syriens fuyaient la guerre, les salaires des natifs ont tendance à baisser dans les premières années qui suivent. "Ces effets dépressifs de court terme disparaissent à l'horizon de dix à quinze ans", précise toutefois l'économiste.

>> L'immigration tire-t-elle les salaires vers le bas, comme l'affirme Marine Le Pen ?

Si vous avez des désaccords sur l'Europe

Que répondre si on vous dit que 60% des lois françaises viennent de l'Union européenne (UE) ?

La France, en tant que membre de l'UE, adopte en effet des lois à son échelle nationale qui transposent ou s'inspirent du droit européen. Le chiffre de 60% est cependant exagéré. Plusieurs études montrent plutôt que 20 à 25% des lois françaises trouvent une origine dans le droit européen. De plus, l'influence des lois européennes sur la loi française reste majoritairement circonscrite à quelques secteurs, comme l'agriculture et les transports. L'éducation, la défense, le logement ou encore la fonction publique sont des secteurs où l'influence des lois européennes est très marginale.

>> Est-ce que "60% de nos lois" viennent de l'UE, comme le dit Arnaud Montebourg ?

Que répondre si l'on vous dit que l'Europe se mêle de tout, jusqu'à la taille des concombres ?

Cela a été vrai un temps, mais que ça ne l'est plus. En 1988, la Commission européenne avait effectivement fixé une règlementation pour encadrer la taille et la forme d'une quarantaine de fruits et légumes. Le concombre qualité "extra" devait ainsi répondre à une exigence bien précise en étant "pratiquement droit" avec une "hauteur maximale de l'arc de 10 millimètres" pour un légume de 10 cm de long. En 2009, la Commission a mis fin à ces normes. Se rendant compte de l'absurdité, voire du caractère contre-productif de certaines règles, elle les a supprimées pour 26 fruits et légumes. Cela fait donc plus de dix ans que vous pouvez de nouveau acheter des concombres tordus sur le marché.

Si la discussion s'engage sur les éoliennes

Que répondre si on vous dit qu'elles ne fonctionnent qu'un quart du temps ?

En 2020, le parc éolien français a produit un peu plus de 26% de ce qu'il aurait pu produire s'il avait fonctionné 100% du temps à son maximum pendant un an. Les éoliennes tournent en moyenne plus de 80% du temps, mais parfois très lentement. Cette différence entre le rendement réel et le potentiel maximum s'appelle le facteur de charge. Grâce aux innovations technologiques, le facteur de charge du parc éolien est en augmentation. Il est passé de 21% à 26,3% entre 2017 et 2020.

>> Temps de fonctionnement, recyclage, on a vérifié deux arguments des opposants aux éoliennes

Que répondre si on vous dit que les éoliennes sont dangereuses pour la santé humaine ?

Des associations de riverains accusent les infrasons qu'émettent les éoliennes d'être dangereux pour la santé. Si aucune étude ne confirme que les bruits audibles ou non audibles émis par les éoliennes constituent un danger pour la santé humaine, en revanche, de nombreuses études documentent l'effet nocebo. Les personnes persuadées qu'elles sont exposées à une substance nocive peuvent développer des symptômes bien réels. C'est ce qu'a constaté l'ARS des Hauts-de-France qui a reçu de multiples signalements de riverains.

>> Les éoliennes sont-elles dangereuses pour la santé ?

Si la soirée commence à chauffer autour du cannabis

Que répondre si on vous dit que la France est à la fois le pays le plus répressif et le plus consommateur de cannabis ?

C'est vrai dans les deux cas. Environ un Français sur deux (45%) a déjà fumé du cannabis, c'est bien plus que la moyenne européenne, d'après le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. On compte dans le pays environ cinq millions de consommateurs de cannabis, dont 900 000 fumeurs quotidiens. La France est aussi "championne" de la répression. Alors que dans la majorité des pays européens, l'usage du cannabis n'est pas interdit par la loi, c'est le cas en France. Seulement sept pays en Europe considèrent que son usage est une infraction pénale, qui peut donc conduire à une peine de prison. Depuis un an, la France a aussi généralisé l'amende forfaitaire : une contravention de 200 euros qui vise principalement les fumeurs de cannabis.

>> Cannabis : les Français sont-ils les plus gros consommateurs et les plus sévèrement punis en Europe, comme l'affirme Julien Bayou ?

Que répondre si on vous dit que la légalisation du cannabis permet de mettre un terme au trafic illégal ?

Direction le Canada, où la vente et la consommation de cannabis pour un usage récréatif sont légalisées depuis 2018. Deux ans plus tard, le marché légal de vente de cannabis a dépassé le marché illégal. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les magasins de vente agréés par l'Etat, dont les prix sont à présent compétitifs avec ceux du marché illégal. Cependant, le marché noir n'a pas disparu, car le trafic illégal reste rentable pour les trafiquants là où il existe un manque de commerces agréés par l'Etat.

>> La légalisation du cannabis permet-elle de faire cesser le trafic illégal ?