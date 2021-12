Covid-19 : le Conseil scientifique donne ses recommandations pour les fêtes de fin d'année

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Conseil scientifique détaille, dans un avis daté du 8 décembre et publié par le ministère de la Santé lundi 13 décembre, une série de mesures à appliquer dans la sphère privée face à l'épidémie de Covid-19.

Pour les "réunions familiales de type repas de Noël", le Conseil scientifique recommande notamment de "limiter le nombre de participants, de s’assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel, d’aérer régulièrement les locaux et de pratiquer un autotest le jour même, ou un test antigénique la veille ou le jour même de l’événement".

"La double menace" des variants Delta et Omicron

Les autorités de santé s'attendent à une "augmentation des admissions hospitalières de patients", en lien avec la cinquième vague causée par le variant Delta. Un pic d'admissions supérieur à 2 000 par jour est attendu, soit un niveau proche de celui observé lors de la deuxième vague à l'automne 2020. À cela s'ajoute l'émergence du variant Omicron, qui "se répand extrêmement rapidement".

Face à cette "double menace", le Conseil scientifique conseille de diminuer ses contacts et de ne pas sortir si on est symptomatique. Il recommande également de "renoncer immédiatement à tout rassemblement collectif en lieu clos où le port du masque n’est pas possible ou approprié au format, en particulier tous les rassemblements avec consommation de boisson et de nourriture."