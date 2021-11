Vaccination contre le Covid-19 : le recours aux doses Moderna déconseillé pour les moins de 30 ans en raison d'un risque accru de myocardites

La HAS joue la carte de la prudence. La Haute Autorité de santé a recommandé, lundi 8 novembre, de privilégier le recours au vaccin de Pfizer-BioNTech pour les moins de 30 ans, en raison de risques cardiaques plus élevés avec le vaccin de Moderna. Le risque de survenue de très rares cas de myocardites "apparaît environ cinq fois moindre pour le vaccin Comirnaty de Pfizer comparativement au vaccin Spikevax de Moderna (100 µg) chez les 12-29 ans", justifie l'autorité, sur la base d'une vaste étude française sur le sujet.

Dans son avis, la HAS donne par ailleurs son feu vert à la reprise des doses de rappel pour les plus de 30 ans avec le vaccin de Moderna. Ces injections avaient été suspendues à la mi-octobre, faute notamment d'extension d'indication au niveau européen. Une telle approbation a été actée depuis pour les doses supplémentaires pour les adultes. L'efficacité de ce vaccin "semble légèrement meilleure" que celle de Pfizer-BioNTech, souligne la HAS.

Les vaccins de Moderna et de Pfizer sont "sûrs et efficaces" mais "les études montrent une légère supériorité de Spikevax en termes d’efficacité et des risques plus faibles de myocardite pour Comirnaty, en particulier pour les personnes de moins de 30 ans", résume la HAS. A ce stade, la campagne d'injections de doses de rappel concerne les personnes de 65 ans et plus, ainsi que celles atteintes de comorbidités augmentant le risque de formes graves et de décès. Les vaccins autorisés dans ce cadre sont ceux à ARN messager.