Julien Bayou était l'invité de franceinfo lundi 23 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

C'est une proposition qui revient souvent. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts, a plaidé sur franceinfo lundi 23 août pour une légalisation du cannabis. Il était interrogé sur les fusillades de ces derniers jours à Marseille, qui ont coûté la vie à trois personnes. Selon l'élu écologiste, la politique menée depuis des années en France ne fonctionne pas. "On a la répression pénale la plus forte et le taux d'addiction chez les mineurs de 14 ans la plus forte. C'est un fiasco", dénonce-t-il. Cette affirmation est vraie et la cellule Vrai du Faux vous explique.

45% des Français ont déjà fumé

Un peu plus de 30% des moins de 16 ans ont déjà fumé selon un rapport de Santé publique France. C'est encore plus si on élargit à la population adulte : 45% des Français âgés entre 15 à 64 ans ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, d'après le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies publié en 2020. C'est bien plus que la moyenne européenne qui se trouve a 27%.

On compte dans notre pays environ cinq millions de consommateurs de cannabis, dont 900 000 fumeurs quotidiens. Nous sommes aussi les "champions" de la consommation sur les douze derniers mois chez les jeunes adultes : 22% ont fumé contre 15% pour la moyenne européenne.

Une amende forfaitaire pour les consommateurs

Alors que dans la majorité des pays européens, l'usage du cannabis n'est pas interdit par la loi, c'est le cas en France. Seulement sept pays en Europe, dont le nôtre, considèrent que son usage est une infraction pénale, qui peut donc conduire à une peine de prison.

Depuis un an, la France a aussi généralisé l'amende forfaitaire. Une contravention de 200 euros qui vise principalement les fumeurs de cannabis. En six mois, plus de 43 000 amendes ont été distribuées. Un chiffre à comparer aux quelque 91 000 contraventions pour délits routiers dressées chaque année.