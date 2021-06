Déconfinement : la fin du port du masque obligatoire en extérieur

Respirer, sourire, sentir l'air sur son visage : tout cela redeviendra possible dès jeudi 17 mai. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fin du port du masque sanitaire en extérieur. Il restera obligatoire en intérieur. L'exécutif tire les conséquences du ralentissement de l'épidémie de Covid-19.

Des semaines, des mois que certains l'espéraient ou le réclamaient : c'est désormais officiel, le masque sanitaire ne sera plus obligatoire en extérieur dès le jeudi 17 juin. "Moi, je continuerai à le mettre. Tant qu'il n'y aura pas la majorité vaccinée, je continuerai à le mettre", assure une passante, prudente. Cet allègement des restrictions ne devait pas intervenir si tôt : le gouvernement a décidé d'accélérer le déconfinement à la vue des derniers chiffres. "La situation sanitaire de notre pays s'améliore, et elle s'améliore même plus vite que nous ne l'avions espéré", a déclaré le Premier ministre, Jean Castex.

Le masque obligatoire dans certaines situations

La France est désormais passée sous la barre des 5 000 contaminations au Covid-19 par jour, considéré comme le seuil de maîtrise de l'épidémie. La situation est aussi plus favorable dans les hôpitaux et en réanimation. Mais le port du masque reste toutefois en vigueur dans plusieurs situations : dans les tribunes des stades, sur les marchés ou dans les files d'attente. À l'intérieur, cependant, pas de changement : le masque reste obligatoire.

Parmi nos sources :

CovidTracker

Liste non exhaustive.